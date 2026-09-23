В Молдове иностранным рабочим обещают зарплаты в 20 000 леев, но на деле это не так

Лазэр отметил, что только до 1 сентября 2026 года впервые для работы были зарегистрированы более 6300 иностранных граждан. Для сравнения, за весь 2025 год их было около 4300, сообщает bani.md

По его словам, процесс привлечения рабочей силы из-за рубежа необходимо проводить постепенно, поскольку проверка и документирование большого количества людей создает значительную нагрузку на Генеральный инспекторат по миграции.

Глава ГИМ также обратил внимание на зарплаты, которые предлагают иностранным рабочим. Хотя некоторые работодатели заявляют о зарплатах в 20 000 леев и выше, в действительности, утверждает Лазэр, во многих контрактах, представленных ведомству, указана зарплата менее 10 000 леев.

«Я поднял последний контракт, который вы подали в ГИМ 2 августа, и в контракте предусмотрена зарплата 8700 леев. К сожалению, в основном все контракты не превышают 10 000 леев», — сказал глава ГИМ.

Власти также выявили случаи, когда зарплата, указанная при подаче документов, впоследствии уменьшалась. Работодатели могли изменить контракт, в том числе перевести сотрудника на половину рабочего дня, в результате чего фактическая зарплата оказывалась ниже первоначально установленного уровня.

После внесения изменений в законодательство работодатели теперь обязаны сохранять минимальный уровень зарплаты на протяжении всего периода трудоустройства, а не только на момент подачи заявления на оформление иностранного гражданина.

Однако, по словам Лазэра, необходим также эффективный механизм контроля с участием учреждений, отвечающих за сферу труда и финансов, чтобы соблюдение обязательств можно было проверять, в том числе выборочно.

По данным ГИМ, рост числа иностранных рабочих привел также к увеличению количества жалоб. Иностранцы сообщают о проблемах с выплатой зарплат и обещаниях, которые им дают агентства по подбору персонала до приезда в Молдову.

«Большой части тех, кого вербуют за рубежом, обещают, что после получения разрешения на проживание с целью работы в Республике Молдова им будет открыт свободный путь в Европейский союз. Приехав сюда, они понимают, что их ввели в заблуждение, и пытаются перейти Прут, в том числе через север», — заявил Думитру Лазэр.

Данные ГИМ показывают также резкий рост числа иностранцев, помещенных в Центр временного размещения. Если в первой половине 2025 года туда были помещены 13 человек, то за аналогичный период 2026 года их число достигло 128.

Расходы на питание, проживание, содержание и выдворение этих людей первоначально несет государство. По словам главы ГИМ, есть в том числе компании, которые должны оплачивать билеты для возвращения работников в страны их происхождения, но не выполняют свои обязательства. Впоследствии ведомству приходится взыскивать эти деньги через суд.

В то же время некоторые работодатели обращаются в ГИМ после того, как привезенные ими в Молдову иностранные рабочие покидают место работы и их больше не удается найти.

«Проблем очень много — начиная с периода вербовки и заканчивая моментом, когда они приезжают в Кишинев или в Республику Молдова», — заключил глава Генерального инспектората по миграции.