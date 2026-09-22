Иностранец пытался вывезти из Молдовы более 31 тысячи незадекларированных евро.

Случай был выявлен сотрудниками таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва совместно с пограничными полицейскими во время контроля пассажиров рейса Кишинёв — Аликанте.

В результате досмотра ручной клади в одном из рюкзаков были обнаружены предметы одинаковой формы и размера, похожие на пачки банкнот, передает customs.gov.md

В связи с этим был проведён тщательный физический таможенный досмотр, который подтвердил первоначальные подозрения. Во внутреннем кармане рюкзака, а также внутри одного из предметов одежды были обнаружены наличные средства в иностранной валюте на сумму 31 350 евро, не задекларированные таможенным органам в установленном порядке.

Деньги принадлежали 40-летнему иностранному гражданину.

Денежные средства были изъяты, а дальнейшим расследованием случая занимаются сотрудники Управления уголовного преследования Таможенной службы.