Тофан: Давайте вступим в ЕС и, когда будем готовы, введем евро.

Премьер-министр Василе Тофан принял участие в мероприятии, посвященном 35-летию со дня основания Национального банка Молдовы (НБМ).

Он говорил о важности независимости учреждения для экономической стабильности и о перспективах введения евро после вступления Республики Молдова в Европейский союз, передает stiri.md

В рамках мероприятия «Национальному банку Молдовы — 35 лет: стабильность, инновации и доверие» глава правительства поздравил сотрудников НБМ и специалистов финансово-банковского сектора, отметив вклад учреждения в обеспечение денежно-кредитной стабильности и развитие финансовой системы.

«В современной экономике мало институтов важнее сильного, профессионального и независимого центрального банка. Независимость Национального банка — это не привилегия, а ответственность», — заявил Василе Тофан.

Премьер подчеркнул, что независимость НБМ предполагает в том числе принятие сложных или непопулярных решений, когда этого требует экономическая ситуация.

«Если подорвать доверие к Центральному банку, очень быстро за это расплачивается вся экономика», — отметил Тофан.

По словам премьера, решения НБМ напрямую отражаются на населении и бизнесе. Изменение ключевой ставки может влиять на стоимость кредитов, инвестиции компаний, валютный курс, сбережения населения, цены и доходы семей.

Глава правительства также затронул перспективу интеграции Республики Молдова в европейскую валютную систему, заявив, что после вступления в ЕС, когда страна будет готова, следует перейти на евро.

«Есть только один вариант, при котором я хотел бы, чтобы НБМ когда-либо уступил часть своего монетарного суверенитета: привести Молдову в Европейский союз и, когда мы будем готовы, перейти на евро», — заявил премьер.

Тофан также положительно оценил присутствие румынских банков на рынке Республики Молдова. Вместе с тем он отметил важность взаимности для молдавских банков, намеренных расширять свою деятельность в Румынии, с целью укрепления торговых и финансовых связей между двумя государствами.

Премьер поблагодарил руководство и сотрудников НБМ, а также зарубежных партнеров учреждения, в том числе Национальный банк Румынии и Банк Франции, за вклад в развитие финансово-банковской системы и системы регулирования в Республике Молдова.

«Значительная часть работы центрального банка остается незаметной, но ее результат должен ощущаться в доверии и предсказуемости и прежде всего — в стабильности цен», — заключил Василе Тофан.

Национальный банк Молдовы был основан 4 июня 1991 года, а в ноябре 1993 года в обращение был введен молдавский лей. Главная цель НБМ — обеспечение и поддержание стабильности цен. Учреждение определяет и проводит денежно-кредитную и валютную политику, управляет валютными резервами и осуществляет надзор за финансовым сектором.