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moldpres.md logomoldpres
25 Сентября 2026, 21:00
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Япония предоставит Молдове грант на модернизацию Бельцкой клинической больницы

Правительство Японии предоставит грант в размере 95 673 доллара для модернизации Бельцкой клинической больницы.

Япония предоставит Молдове грант на модернизацию Бельцкой клинической больницы.
Япония предоставит Молдове грант на модернизацию Бельцкой клинической больницы.

Средства будут использованы для приобретения ультразвукового аппарата, предназначенного для проведения высококачественных исследований в рамках сердечно-сосудистых процедур, передает moldpres.md

Грантовое соглашение сегодня подписали посол Японии в Республике Молдова Такэути Кадзуюки и исполняющая обязанности директора больницы Людмила Капчеля.

Финансирование предоставляется правительством Японии в рамках программы грантов «Кусаноне» на обеспечение человеческой безопасности.

Новый ультразвуковой аппарат позволит проводить точные и безопасные исследования в рамках сердечно-сосудистых процедур, требующих высокого уровня точности.

Посол Такэути Кадзуюки приветствовал проект, представленный Бельцкой клинической больницей, и выразил признательность специалистам в области здравоохранения, которые продолжают оказывать услуги местному населению, несмотря на ограниченные ресурсы и финансирование.

«Правительство Японии уже давно является партнером Республики Молдова в сфере здравоохранения. В этот турбулентный период мы хотим сотрудничать с молдавским народом как партнер, разделяющий те же ценности», - заявил посол.

Программа грантов «Кусаноне» на обеспечение человеческой безопасности проводится в Республике Молдова с 2008 года. На сегодняшний день правительство Японии предоставило безвозмездное финансирование в размере около 8 млн долларов на реализацию 98 проектов в сферах здравоохранения, образования и коммунального хозяйства.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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