Япония предоставит Молдове грант на модернизацию Бельцкой клинической больницы.

Правительство Японии предоставит грант в размере 95 673 доллара для модернизации Бельцкой клинической больницы.

Средства будут использованы для приобретения ультразвукового аппарата, предназначенного для проведения высококачественных исследований в рамках сердечно-сосудистых процедур, передает moldpres.md

Грантовое соглашение сегодня подписали посол Японии в Республике Молдова Такэути Кадзуюки и исполняющая обязанности директора больницы Людмила Капчеля.

Финансирование предоставляется правительством Японии в рамках программы грантов «Кусаноне» на обеспечение человеческой безопасности.

Новый ультразвуковой аппарат позволит проводить точные и безопасные исследования в рамках сердечно-сосудистых процедур, требующих высокого уровня точности.

Посол Такэути Кадзуюки приветствовал проект, представленный Бельцкой клинической больницей, и выразил признательность специалистам в области здравоохранения, которые продолжают оказывать услуги местному населению, несмотря на ограниченные ресурсы и финансирование.

«Правительство Японии уже давно является партнером Республики Молдова в сфере здравоохранения. В этот турбулентный период мы хотим сотрудничать с молдавским народом как партнер, разделяющий те же ценности», - заявил посол.

Программа грантов «Кусаноне» на обеспечение человеческой безопасности проводится в Республике Молдова с 2008 года. На сегодняшний день правительство Японии предоставило безвозмездное финансирование в размере около 8 млн долларов на реализацию 98 проектов в сферах здравоохранения, образования и коммунального хозяйства.