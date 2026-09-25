Япония предоставит Молдове грант на модернизацию Бельцкой клинической больницы
Правительство Японии предоставит грант в размере 95 673 доллара для модернизации Бельцкой клинической больницы.
Средства будут использованы для приобретения ультразвукового аппарата, предназначенного для проведения высококачественных исследований в рамках сердечно-сосудистых процедур, передает moldpres.md
Грантовое соглашение сегодня подписали посол Японии в Республике Молдова Такэути Кадзуюки и исполняющая обязанности директора больницы Людмила Капчеля.
Финансирование предоставляется правительством Японии в рамках программы грантов «Кусаноне» на обеспечение человеческой безопасности.
Новый ультразвуковой аппарат позволит проводить точные и безопасные исследования в рамках сердечно-сосудистых процедур, требующих высокого уровня точности.
Посол Такэути Кадзуюки приветствовал проект, представленный Бельцкой клинической больницей, и выразил признательность специалистам в области здравоохранения, которые продолжают оказывать услуги местному населению, несмотря на ограниченные ресурсы и финансирование.
«Правительство Японии уже давно является партнером Республики Молдова в сфере здравоохранения. В этот турбулентный период мы хотим сотрудничать с молдавским народом как партнер, разделяющий те же ценности», - заявил посол.
Программа грантов «Кусаноне» на обеспечение человеческой безопасности проводится в Республике Молдова с 2008 года. На сегодняшний день правительство Японии предоставило безвозмездное финансирование в размере около 8 млн долларов на реализацию 98 проектов в сферах здравоохранения, образования и коммунального хозяйства.