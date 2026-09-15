Число столетних жителей в Японии впервые превысило 100 тысяч человек.

По данным японского Минздрава на 1 сентября, количество столетних японцев достигло 107677 человек, что на 7914 человек больше, чем в прошлом году.

Министерство ежегодно собирает эти данные в преддверии Дня уважения к пожилым людям, который отмечают 21 сентября. Рекордный показатель в данной возрастной категории обновляется в стране уже 56-й год подряд. В 1963 году, когда начали вести статистику, насчитывалось 153 долгожителя, сообщает газета Yomiuri.

Почти 90% столетних жителей составляют женщины (94298). Самой старшей жительнице Киото Фуе Кисимото исполнилось 114 лет. Мужчин всего 13379 человек. Самым пожилым является 112-летний Хикару Като из города Кумамото.