theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
15 Сентября 2026, 09:38
6 641
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Число столетних жителей в Японии впервые превысило 100 тысяч человек

По данным японского Минздрава на 1 сентября, количество столетних японцев достигло 107677 человек, что на 7914 человек больше, чем в прошлом году.

Число столетних жителей в Японии впервые превысило 100 тысяч человек.
Число столетних жителей в Японии впервые превысило 100 тысяч человек.

Министерство ежегодно собирает эти данные в преддверии Дня уважения к пожилым людям, который отмечают 21 сентября. Рекордный показатель в данной возрастной категории обновляется в стране уже 56-й год подряд. В 1963 году, когда начали вести статистику, насчитывалось 153 долгожителя, сообщает газета Yomiuri.

Почти 90% столетних жителей составляют женщины (94298). Самой старшей жительнице Киото Фуе Кисимото исполнилось 114 лет. Мужчин всего 13379 человек. Самым пожилым является 112-летний Хикару Като из города Кумамото.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте