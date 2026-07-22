Граждане двух африканских стран могут въезжать в Молдову без виз.

Министерство иностранных дел Молдовы опубликовало официальный список стран мира, в том числе африканских, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в 2026 году.

Согласно опубликованным правилам, граждане стран, отвечающих установленным критериям, могут въезжать и находиться в Молдове в течение определенного периода без предварительного оформления визы, передает logos-pres.md

В этом списке только две африканские страны: Республика Маврикий и Республика Сейшельские острова, отмечает нигерийский портал legit.ng. Они являются островными государствами в Индийском океане, которые исторически поддерживают прочные дипломатические и туристические отношения с широким кругом стран мира.

Маврикий и Сейшельские острова регулярно фигурируют в международных списках стран с безвизовым въездом, отчасти благодаря стабильному государственному управлению и относительно небольшому населению. Таким образом, обладатели обычных паспортов любой из этих двух островных стран могут въехать в Молдову без предварительного посещения молдавского посольства или консульства.

Что это значит для других африканских путешественников?

Министерство иностранных дел Молдовы также опубликовало отдельный список стран, граждане которых не имеют права на безвизовый въезд.

Это означает, что путешественникам из подавляющего большинства африканских стран, включая Нигерию, Гану, Кению, ЮАР и Египет, необходимо подать заявку на визу перед поездкой в Молдову.

Для африканских путешественников из стран, не включенных в список, перед запланированным визитом в страну необходимо пройти стандартную процедуру оформления визы через дипломатические представительства Молдовы.