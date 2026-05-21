Государство покроет 50% зарплат студентов дуального образования
В Молдове компании, участвующие в системе дуального образования, смогут получать компенсацию 50% расходов на зарплаты учащихся. Об этом сообщил министр образования Дан Перчун.
По словам министра, фонд субсидирования для таких компаний увеличат почти до 25 млн леев. Власти рассчитывают расширить систему дуального образования и довести число учащихся до 2 500 человек, передает moldova1.md
Сейчас в программе участвуют 45 учебных заведений и 230 компаний. В Министерстве образования заявили, что планируют постепенно увеличивать набор в дуальное обучение, одновременно сокращая количество мест в классической системе профессионального образования.
К 2030 году власти намерены увеличить число студентов первого курса до 3 000 человек и повысить уровень трудоустройства выпускников.
Кроме того, с 2030 года сдача экзамена на степень бакалавра станет обязательной для учащихся профессионально-технических учреждений, которые захотят продолжить обучение в университетах.
Также власти анонсировали масштабные инвестиции в инфраструктуру профессионального образования. В ближайшие годы около 25 учебных заведений получат финансирование на модернизацию общежитий и лабораторий, в том числе в сферах IT, энергетики, сельского хозяйства и строительства.