theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
21 Мая 2026, 20:40
2 238
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Государство покроет 50% зарплат студентов дуального образования

В Молдове компании, участвующие в системе дуального образования, смогут получать компенсацию 50% расходов на зарплаты учащихся. Об этом сообщил министр образования Дан Перчун.

Государство покроет 50% зарплат студентов дуального образования.
Государство покроет 50% зарплат студентов дуального образования.

По словам министра, фонд субсидирования для таких компаний увеличат почти до 25 млн леев. Власти рассчитывают расширить систему дуального образования и довести число учащихся до 2 500 человек, передает moldova1.md

Сейчас в программе участвуют 45 учебных заведений и 230 компаний. В Министерстве образования заявили, что планируют постепенно увеличивать набор в дуальное обучение, одновременно сокращая количество мест в классической системе профессионального образования.

К 2030 году власти намерены увеличить число студентов первого курса до 3 000 человек и повысить уровень трудоустройства выпускников.

Кроме того, с 2030 года сдача экзамена на степень бакалавра станет обязательной для учащихся профессионально-технических учреждений, которые захотят продолжить обучение в университетах.

Также власти анонсировали масштабные инвестиции в инфраструктуру профессионального образования. В ближайшие годы около 25 учебных заведений получат финансирование на модернизацию общежитий и лабораторий, в том числе в сферах IT, энергетики, сельского хозяйства и строительства.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте