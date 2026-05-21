Государство покроет 50% зарплат студентов дуального образования.

По словам министра, фонд субсидирования для таких компаний увеличат почти до 25 млн леев. Власти рассчитывают расширить систему дуального образования и довести число учащихся до 2 500 человек, передает moldova1.md

Сейчас в программе участвуют 45 учебных заведений и 230 компаний. В Министерстве образования заявили, что планируют постепенно увеличивать набор в дуальное обучение, одновременно сокращая количество мест в классической системе профессионального образования.

К 2030 году власти намерены увеличить число студентов первого курса до 3 000 человек и повысить уровень трудоустройства выпускников.

Кроме того, с 2030 года сдача экзамена на степень бакалавра станет обязательной для учащихся профессионально-технических учреждений, которые захотят продолжить обучение в университетах.