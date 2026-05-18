Гонца: "Какая же мы страна дураков!"
Журналист Георге Гонца прокомментировал отставку главы TRM Влада Цуркану после скандала с голосованием жюри на песенном конкурсе "Евровидение".
"В нашей стране в армии гибнут дети и молодые люди, а Майя Санду говорит, что у нас лучший министр за всё время.
Полиция каждую неделю оказывается в центре позорных скандалов, а власть говорит нам не требовать отставки руководителей после каждого «инцидента».
Наркотики среди подростков — ноль реакции.
Финансовые пирамиды среди сотрудников правоохранительных органов — тишина.
Женщина сообщает о подозрительной смерти другой женщины — вся партийная свора ищет ту, кто рассказал о жутком случае, и готова её линчевать.
Граждан Молдовы отправляют на войну против их воли — никакой реакции.
Наши дети остаются без гражданства — ничего.
А вот какой-то конкурс ни о чём, который, по мнению некоторых, пошёл не так — сразу «почётная отставка»! (Продиктованная, а не добровольная).
Все аплодируют!
Какая же мы страна дураков!", - написал журналист в социальных сетях.
Напомним, граждане и политики в Молдове и Румынии выразили недовольство тем, что наша страна присудила соседям лишь 3 балла на Евровидении, тогда как румынское жюри отдало Молдове 10 баллов.
После волны критики глава TRM Влад Цуркану сообщил, что подает в отставку.