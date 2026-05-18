Гонца: "Какая же мы страна дураков!".

"В нашей стране в армии гибнут дети и молодые люди, а Майя Санду говорит, что у нас лучший министр за всё время.

Полиция каждую неделю оказывается в центре позорных скандалов, а власть говорит нам не требовать отставки руководителей после каждого «инцидента».

Наркотики среди подростков — ноль реакции.

Финансовые пирамиды среди сотрудников правоохранительных органов — тишина.

Женщина сообщает о подозрительной смерти другой женщины — вся партийная свора ищет ту, кто рассказал о жутком случае, и готова её линчевать.

Граждан Молдовы отправляют на войну против их воли — никакой реакции.

Наши дети остаются без гражданства — ничего.

А вот какой-то конкурс ни о чём, который, по мнению некоторых, пошёл не так — сразу «почётная отставка»! (Продиктованная, а не добровольная).

Все аплодируют!

Какая же мы страна дураков!", - написал журналист в социальных сетях.

Напомним, граждане и политики в Молдове и Румынии выразили недовольство тем, что наша страна присудила соседям лишь 3 балла на Евровидении, тогда как румынское жюри отдало Молдове 10 баллов.

После волны критики глава TRM Влад Цуркану сообщил, что подает в отставку.