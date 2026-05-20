20 Мая 2026, 13:00
Глава уголовной полиции cектора Ботаника переведён под домашний арест

Руководитель отдела уголовной полиции инспектората полиции сектора Ботаника Сергей Кобылаш, проходящий по делу о коррупции, был освобождён из изолятора и помещён под домашний арест.

Прокуроры заявляют, что обжалуют это решение суда, сообщает rupor.md

«Прокурор по делу из Прокуратуры муниципия Кишинёв не согласен с решением и подаст апелляцию в Апелляционную палату "Центр", требуя применения меры предварительного ареста», — заявила представитель Генеральной прокуратуры Виолина Морару.

Также во вторник ещё один фигурант дела получил продление ареста на 30 суток. В отношении остальных четырёх подозреваемых решение о продлении меры пресечения будет принято в среду.

По данным следствия, шесть полицейских, включая начальника подразделения, были задержаны после обысков в инспекторате полиции Ботаника по делу о коррупции, в ходе которых были обнаружены запрещённые предметы.

По информации Национального центра по борьбе с коррупцией, подозреваемые якобы систематически требовали от 3 до 10 тысяч долларов у лиц, связанных с употреблением и оборотом наркотиков. Все фигуранты, включая руководство инспектората, отстранены от должностей на время расследования.

