Глава уголовной полиции cектора Ботаника переведён под домашний арест.

Прокуроры заявляют, что обжалуют это решение суда, сообщает rupor.md

«Прокурор по делу из Прокуратуры муниципия Кишинёв не согласен с решением и подаст апелляцию в Апелляционную палату "Центр", требуя применения меры предварительного ареста», — заявила представитель Генеральной прокуратуры Виолина Морару.

Также во вторник ещё один фигурант дела получил продление ареста на 30 суток. В отношении остальных четырёх подозреваемых решение о продлении меры пресечения будет принято в среду.

По данным следствия, шесть полицейских, включая начальника подразделения, были задержаны после обысков в инспекторате полиции Ботаника по делу о коррупции, в ходе которых были обнаружены запрещённые предметы.

По информации Национального центра по борьбе с коррупцией, подозреваемые якобы систематически требовали от 3 до 10 тысяч долларов у лиц, связанных с употреблением и оборотом наркотиков. Все фигуранты, включая руководство инспектората, отстранены от должностей на время расследования.