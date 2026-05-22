Глава PCCOCS обменял квартиру на две и взял кредиты на 1,7 млн леев.

Согласно публикации zdg.md, Виктор Фуртунэ, назначенный руководителем Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в ноябре 2025 года (до этого он временно исполнял эти обязанности с января 2023 года), совершил ряд крупных финансовых операций в период, когда его финансовая неподкупность проходила официальную проверку, передает tvrmoldova.md

Семья Фуртунэ подала декларации об имуществе в начале февраля, но затем внесла поправки, включив в них продажу автомобиля в 2026 году, а также сведения об инвестициях в строящуюся недвижимость.

Изначально супруги Фуртунэ задекларировали строящуюся квартиру площадью 93,8 квадратного метра за 1,55 миллиона леев, приобретенную в 2025 году. Кроме того, пять нежилых помещений площадью от 4 до 16 квадратных метров обошлись главе PCCOCS в 565 тысяч леев — что почти равно его годовой заработной плате. Речь идёт о кладовых помещениях, уточнил прокурор.

Однако в уточнённой декларации квартира, приобретённая в 2025 году, исчезла. Вместо неё появились две другие строящиеся квартиры, каждая площадью по 72 квадратных метра и стоимостью 1,2 миллиона леев за каждую. Эти два объекта были получены по договорам мены строящейся недвижимости, подписанным в марте. Обе квартиры находятся в том же доме, что и первая, пояснил Фуртунэ.

«Мне попалась выгодная сделка с этими строящимися квартирами. Их введут в эксплуатацию через несколько лет — через два или три года, как я предполагаю. Изначально мы присматривали ту квартиру площадью почти 94 квадратных метра. Затем мы просчитали свои финансовые возможности, и появилось предложение обменять её на две квартиры — разницу в площади, составляющую 49,9 квадратного метра, мы оплатили. Тем временем я нашёл человека, который предложил мне обменять одну квартиру на две соседние, большего размера. Я согласился — продал машину и взял ещё два кредита», — пояснил Виктор Фуртунэ.

С учётом разницы в заявленных ценах прокурор доплатил за две квартиры 965 тысяч леев.

Первоначально Фуртунэ задекларировал продажу автомобиля Renault Megane за 230 тысяч леев. Машина была продана в начале 2025 года, уточнил прокурор. Автомобиль был ввезён в страну в 2022 году за 170 тысяч леев. Глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам оценил его рыночную стоимость на 30 тысяч леев выше, а продал машину три года спустя на 60 тысяч леев дороже цены приобретения.

Фуртунэ также включил в декларацию продажу в 2026 году автомобиля Toyota Auris, купленного в 2023 году. Прокурор ранее заявлял, что приобрёл эту машину за 150 тысяч леев, однако её рыночная стоимость, по его оценке, была на 30 тысяч леев выше. Разница снова была объяснена тем, что «он лично ввёз автомобиль из-за пределов Республики Молдова». После трёх лет эксплуатации глава PCCOCS продал автомобиль на 112 тысяч леев дороже заявленной цены покупки.

«Я ввёз её по более выгодной цене. Продал по рыночной цене. Проверьте на любом профильном сайте — это средняя цена. Есть машины и гораздо дороже», — пояснил Фуртунэ.

На вопрос издания, почему он включил в декларацию за 2025 год продажу, совершённую в 2026 году, Фуртунэ ответил: «Чтобы было понятно, откуда взялись деньги на покупку тех квартир. Я не был обязан это делать, но решил задекларировать, чтобы избежать возможных вопросов».

Также в 2025 году Фуртунэ приобрёл автомобиль BMW 520D 2013 года выпуска за 240 тысяч леев.

Ранее не имея кредитов или долгов, супруги Фуртунэ взяли в 2025 году три кредита в двух разных банках на общую сумму 999,6 тысячи леев. Кредиты были оформлены на пять лет, однако за один год они выплатили около 444 тысяч леев. Ещё более 388 тысяч леев были взяты в 2025 году в долг у брата прокурора Артура Фуртунэ под ноль процентов. Три дополнительных кредита были оформлены в 2026 году на общую сумму 755,4 тысячи леев.

В 2025 году главный прокурор заработал 570 тысяч леев — около 48 тысяч леев в месяц. Его супруга Татьяна Фуртунэ, работающая прокурором в Криулянской прокуратуре, получила за год заработную плату в размере около 316 тысяч леев, то есть примерно 26 тысяч леев в месяц. Глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам указал в декларации, что его жена получила пожертвование в размере 86 тысяч леев от своей матери. «Мы хотели обменять квартиру, у нас были долги, и она увидела...», — пояснил Виктор Фуртунэ.

Кроме того, в 2025 году доход семьи Фуртунэ пополнился за счёт пособия из Управления социальной помощи Ясс — прокурор задекларировал около 27 тысяч леев. Ещё примерно 60 тысяч леев (три тысячи евро) поступили в качестве подарков от близких родственников.

Фуртунэ успешно прошёл веттинг в октябре 2025 года.