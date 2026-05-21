ГИЧС предупреждает население о том, как обезопасить себя во время непогоды.

В связи с этим спасатели призывают граждан проявлять максимальную осторожность и соблюдать правила безопасности во время действия опасных метеорологических явлений. Гражданам рекомендуется избегать нахождения под деревьями, вблизи столбов линий электропередачи и рекламных щитов, а также ни в коем случае не прикасаться к упавшим на землю проводам, передает noi.md

Кроме того, ГИЧС рекомендует закрыть окна и двери в домах для избежания проникновения дождевой воды внутрь помещений. Населению также настоятельно советуют избегать поездок и пеших переходов через подтопленные зоны и залитые водой участки улиц.

Отдельные рекомендации адресованы водителям: их просят не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также соблюдать повышенную осторожность при вождении в условиях дождя и сильного ветра. Родителей призывают постоянно держать детей под присмотром и не оставлять их вблизи ливневых стоков, дренажных каналов и водоемов.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в случае возникновения чрезвычайных и опасных ситуаций граждане могут обратиться за помощью, позвонив по единому номеру экстренных служб 112.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, 21 мая в период с 13:30 до 22:00 ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15–25 л/м²), град и шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с.