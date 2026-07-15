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realitatea.md logorealitatea
15 Июля 2026, 15:38
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Гаврилицэ о скандале с зарплатой Згери: Проблема в том, что учеба не была завершена

Министр финансов Андриан Гаврилицэ прокомментировал ситуацию с 21-летним сотрудником Министерства культуры Богданом Згерей, который получал около 300 тыс. леев в год, не имея при этом диплома об окончании высшего образования.

Гаврилицэ о скандале с зарплатой Згери: Проблема в том, что учеба не была завершена.
Гаврилицэ о скандале с зарплатой Згери: Проблема в том, что учеба не была завершена.

По словам главы Минфина, проблема заключалась в том, что молодой человек еще не завершил обучение, пишет realitatea.md

«Проблема была в том, что обучение еще не было завершено… Для некоторых должностей существуют определенные требования, в том числе наличие высшего образования», — заявил Гаврилицэ.

Напомним, что ранее было опубликовано расследование о трудоустройстве 21-летнего Богдана Згери в Министерстве культуры. Согласно материалу, заместитель председателя молодежной организации PAS, не имеющий диплома о высшем образовании, получает по контракту с Министерством культуры около 300 тысяч леев в год. После того, как расследование было опубликовано, министр культуры Кристиан Жардан объявил о расторжении трудового договора с Згерей, несмотря на то, что контракт был до сентября.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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