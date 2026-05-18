Фермеры проведут протест у здания правительства
Ассоциация «Сила фермеров» объявила о проведении предупредительной акции перед зданием правительства 27 мая, обвиняя власти в невыполнении обещаний и «крайне слабых усилиях» по спасению микро-, малых и средних фермеров.
Решение было принято на заседании совета организации 15 мая, где обсуждалась ситуация с требованиями, ранее изложенными в открытом письме властям от 27 апреля. Представители ассоциации утверждают, что за последние годы аграрии пережили несколько кризисов, однако обещанная государством поддержка так и не была реализована, сообщает bani.md
По данным «Силы фермеров», с начала кризиса, вызванного ростом цен на топливо и удобрения, сельхозпроизводители «слышали о помощи только из заявлений чиновников в СМИ», не получая реальных мер поддержки.
Организация также критикует намерение Министерства финансов повысить НДС на сельскохозяйственную продукцию до 20%, а также обвиняет Министерство сельского хозяйства в игнорировании интересов фермеров зернового и масличного сектора при формировании политики субсидирования на ближайшие пять лет.
«Всё больше распространяется очень опасная модель сельского хозяйства, способствующая экспансии транснациональных компаний», — предупреждают представители ассоциации, считая эту тенденцию социально-экономической угрозой для Молдовы.
До намеченного на 27 мая протеста представители организации намерены провести с 18 по 24 мая серию встреч с фермерами в регионах.
Среди основных требований аграриев — срочная финансовая поддержка малых и средних фермеров, полное возмещение акциза на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, частичный возврат НДС на топливо и удобрения, отказ от повышения НДС на аграрную продукцию, введение прямых выплат на гектар, а также создание механизмов рефинансирования для фермеров, испытывающих финансовые трудности.