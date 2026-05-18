Фермеры проведут протест у здания правительства.

Решение было принято на заседании совета организации 15 мая, где обсуждалась ситуация с требованиями, ранее изложенными в открытом письме властям от 27 апреля. Представители ассоциации утверждают, что за последние годы аграрии пережили несколько кризисов, однако обещанная государством поддержка так и не была реализована, сообщает bani.md

По данным «Силы фермеров», с начала кризиса, вызванного ростом цен на топливо и удобрения, сельхозпроизводители «слышали о помощи только из заявлений чиновников в СМИ», не получая реальных мер поддержки.

Организация также критикует намерение Министерства финансов повысить НДС на сельскохозяйственную продукцию до 20%, а также обвиняет Министерство сельского хозяйства в игнорировании интересов фермеров зернового и масличного сектора при формировании политики субсидирования на ближайшие пять лет.

«Всё больше распространяется очень опасная модель сельского хозяйства, способствующая экспансии транснациональных компаний», — предупреждают представители ассоциации, считая эту тенденцию социально-экономической угрозой для Молдовы.

До намеченного на 27 мая протеста представители организации намерены провести с 18 по 24 мая серию встреч с фермерами в регионах.

Среди основных требований аграриев — срочная финансовая поддержка малых и средних фермеров, полное возмещение акциза на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, частичный возврат НДС на топливо и удобрения, отказ от повышения НДС на аграрную продукцию, введение прямых выплат на гектар, а также создание механизмов рефинансирования для фермеров, испытывающих финансовые трудности.