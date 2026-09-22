Energocom сократит расходы после критики зарплат руководства.

Как сообщили в Energocom, сокращение трат на зарплаты (около 10 млн леев) и оптимизация IT-инвестиций (7,5 млн леев) позволят компании сэкономить около 17,5 млн леев до конца 2026 года.

Руководство Energocom решило отказаться от части выплат сотрудникам и временно приостановить прием на работу в дочернюю компанию Energocom Furnizare. Таким образом компания отреагировала на призыв правительства сократить расходы в государственных учреждениях, а также на общественную критику зарплат руководства, пишет tv8.md

В Energocom также сообщили, что число сотрудников, занимающихся поставками природного газа, уже сократили до 200 человек. Ранее в этом направлении работали более 260 сотрудников. Кроме того, компания отложила ряд запланированных на этот год инвестиций в развитие информационных систем.

«Мы понимаем, насколько чувствительно для населения положение, сложившееся на фоне глобального энергетического кризиса», — говорится в компании.

Расследование Cutia Neagră Plus выявило, что за последние годы штат компании вырос в четыре раза: если в 2024 году в Energocom работали 42 человека, то в этом году число сотрудников превышает 200. При этом некоторые сотрудники предприятия могут получать до пяти премий в год по случаю праздников — на Пасху, День города, День независимости, День энергетика и новогодние праздники.

Директор компании Еуджениу Бузату задекларировал за 2025 год доход в размере 1,2 млн леев, включая оклад, надбавки и премии.