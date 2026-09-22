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tv8.md logotv8
22 Сентября 2026, 17:05
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Energocom сократит расходы после критики зарплат руководства

Как сообщили в Energocom, сокращение трат на зарплаты (около 10 млн леев) и оптимизация IT-инвестиций (7,5 млн леев) позволят компании сэкономить около 17,5 млн леев до конца 2026 года.

Energocom сократит расходы после критики зарплат руководства.
Energocom сократит расходы после критики зарплат руководства.

Руководство Energocom решило отказаться от части выплат сотрудникам и временно приостановить прием на работу в дочернюю компанию Energocom Furnizare. Таким образом компания отреагировала на призыв правительства сократить расходы в государственных учреждениях, а также на общественную критику зарплат руководства, пишет tv8.md

В Energocom также сообщили, что число сотрудников, занимающихся поставками природного газа, уже сократили до 200 человек. Ранее в этом направлении работали более 260 сотрудников. Кроме того, компания отложила ряд запланированных на этот год инвестиций в развитие информационных систем.

«Мы понимаем, насколько чувствительно для населения положение, сложившееся на фоне глобального энергетического кризиса», — говорится в компании.

Расследование Cutia Neagră Plus выявило, что за последние годы штат компании вырос в четыре раза: если в 2024 году в Energocom работали 42 человека, то в этом году число сотрудников превышает 200. При этом некоторые сотрудники предприятия могут получать до пяти премий в год по случаю праздников — на Пасху, День города, День независимости, День энергетика и новогодние праздники.

Директор компании Еуджениу Бузату задекларировал за 2025 год доход в размере 1,2 млн леев, включая оклад, надбавки и премии.

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Источник
tv8.md logotv8
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