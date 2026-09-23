Energocom просит повысить тариф на газ до 26,25 лея за кубометр.

Energocom подал в НАРЭ заявку на повышение регулируемого тарифа на природный газ. Для бытовых потребителей компания предлагает установить цену в размере 24,305 лея без НДС, или около 26,25 лея за кубометр с учетом налога.

Окончательное решение должен принять регулятор, передает rupor.md

Сейчас потребители платят 20,30 лея за кубометр. Таким образом, Energocom предлагает повысить тариф на 5,95 лея, или примерно на 29%. Действующая цена вступила в силу только 1 сентября.

Компания объяснила новую заявку ростом закупочной стоимости газа. С момента предыдущего обращения, поданного 15 июля, цены на европейском рынке увеличились на 42,15%.

При расчете действующего тарифа использовалась средняя закупочная цена около 56,25 евро за МВт·ч. Позднее котировки TTF превысили 75 евро за МВт·ч, а в октябре Energocom ожидает их на уровне около 76,6 евро. Сопоставимые цены прогнозируются также в ноябре и декабре.

В компании утверждают, что сейчас закупают газ дороже стоимости, заложенной в действующий тариф. Среди причин роста названы напряженность на Ближнем Востоке, сокращение поставок сжиженного газа, низкий уровень европейских запасов и конкуренция с азиатскими рынками.