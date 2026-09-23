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rupor.md logorupor
23 Сентября 2026, 16:44
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Energocom просит повысить тариф на газ до 26,25 лея за кубометр

Energocom подал в НАРЭ заявку на повышение регулируемого тарифа на природный газ. Для бытовых потребителей компания предлагает установить цену в размере 24,305 лея без НДС, или около 26,25 лея за кубометр с учетом налога.

Energocom просит повысить тариф на газ до 26,25 лея за кубометр.
Energocom просит повысить тариф на газ до 26,25 лея за кубометр.

Окончательное решение должен принять регулятор, передает rupor.md

Сейчас потребители платят 20,30 лея за кубометр. Таким образом, Energocom предлагает повысить тариф на 5,95 лея, или примерно на 29%. Действующая цена вступила в силу только 1 сентября.

Компания объяснила новую заявку ростом закупочной стоимости газа. С момента предыдущего обращения, поданного 15 июля, цены на европейском рынке увеличились на 42,15%.

При расчете действующего тарифа использовалась средняя закупочная цена около 56,25 евро за МВт·ч. Позднее котировки TTF превысили 75 евро за МВт·ч, а в октябре Energocom ожидает их на уровне около 76,6 евро. Сопоставимые цены прогнозируются также в ноябре и декабре.

В компании утверждают, что сейчас закупают газ дороже стоимости, заложенной в действующий тариф. Среди причин роста названы напряженность на Ближнем Востоке, сокращение поставок сжиженного газа, низкий уровень европейских запасов и конкуренция с азиатскими рынками.

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Источник
rupor.md logorupor
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