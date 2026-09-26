Двойное убийство в Резинском районе: начата проверка работы прокуроров.

Инспекция прокуроров начала дисциплинарную проверку после убийства двух женщин в Резинском районе.

Она выяснит, как прокуроры вели уголовное дело, возбужденное ранее по жалобе одной из погибших. О проверке сообщил Высший совет прокуроров, пишет rupor.md

Проверка началась 24 сентября. Инспекция оценит, насколько тщательно расследовали заявленные факты, проверяли ли угрозы для безопасности женщин и рассматривали ли необходимость мер пресечения. Также выяснят, были ли в работе прокуроров необоснованные задержки или упущения.

Для этого инспекция запросит материалы прежнего дела и процессуальные решения, установит, какие прокуроры им занимались, и получит их письменные объяснения. Если проверка выявит основания для дисциплинарной ответственности, материалы передадут в Коллегию по дисциплине и этике.

Две женщины были найдены мертвыми 19 сентября в кукурузном поле в одном из населенных пунктов Резинского района. В ходе расследования полиция задержала 51-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к преступлению. Суд постановил поместить его под предварительный арест на 30 суток.

Позже выяснилось, что погибшими были мать и ее дочь.

Ранее также сообщалось, что подозреваемый находился в поле зрения полиции после того, как около двух месяцев назад его заподозрили в изнасиловании убитой девушки и избиении ее матери.

Соседи двух женщин также рассказывали, что не видели их дома в течение двух-трех недель до обнаружения тел.