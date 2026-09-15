Девочки, оставшиеся сиротами после трагедии в Магдачештах, будут под опекой старшей сестры.

Все необходимые документы для этого уже оформлены, сообщила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

«Для нас, когда дети остаются без родителей, первым решением является самый близкий человек, ближайшие родственники — брат, сестра, если они старше и готовы взять детей на воспитание. Это самое лучшее решение», — заявила Плугару, сообщает realitatea.md

На вопрос о том, получат ли две девочки помощь от государства, министр уточнила, что существуют выплаты на опеку и попечительство. При этом отдельная выплата в случае, если ребенок остается без обоих родителей, программой не предусмотрена. Однако семья может претендовать на социальную помощь в зависимости от доходов.

«Семья может претендовать на ту же социальную помощь из-за более низких доходов или в этом случае мы также можем предоставить финансовую поддержку», — добавила Наталья Плугару.

Напомним, в конце августа в селе Магдачешты Криулянского района произошло тяжкое преступление — 47-летний мужчина застрелил свою 42-летнюю супругу, после чего покончил с собой.

У женщины был защитный ордер, а мужчина должен был носить электронный браслет мониторинга, который, однако, предположительно, не работал. В результате трагедии сиротами остались три девочки, две из которых несовершеннолетние — 7 и 15 лет.

Дело расследует Генеральная прокуратура, которая возбудила уголовное производство для установления обстоятельств трагедии и, в частности, выяснения того, как исполнялся защитный ордер. Прокуратура также проверяет возможные действия или бездействие лиц, ответственных за защиту жертвы.