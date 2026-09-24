Движение транспорта приостановят на двух улицах Кишинёва из-за ремонтных работ на проезжей части.

Движение транспорта будет полностью приостановлено на улице Георге Асаки в Кишинёве, на участке между улицами Миорица и Докучаева, в ночь с четверга на пятницу.

Ограничение будет действовать с 21:00 до 07:00, а маршруты общественного транспорта, проходящие через этот участок, будут сокращены, передает ipn.md

Мэрия муниципия Кишинёв уточняет, что мера введена для проведения текущих ремонтных работ на улице Георге Асаки. Общественный транспорт в четверг будет курсировать по данному участку до 22:30, после чего троллейбусные маршруты 10 и 24 будут сокращены до улицы Василе Докучаева. Кроме того, троллейбус №2 будет курсировать по сокращённому маршруту до перекрёстка проспекта Траян с улицей Гренобля. Движение по обычным маршрутам возобновится в пятницу с 06:00.

На Хынчештском шоссе движение будет приостановлено на участке между улицами Митрополита Гурие Гросу и Леха Качиньского в ночь с пятницы на субботу, с 21:00 до 07:00. Муниципалитет уточняет, что мера необходима для проведения текущих ремонтных работ на Хынчештском шоссе.

Общественный транспорт будет курсировать по затронутому участку в пятницу до 22:30, после чего маршруты троллейбусов 10, 13, 20 и 24 будут сокращены до площади Пантелеймона Халиппы. Общественный транспорт вернётся к обычным маршрутам в субботу, с 06:00.

Водителей призывают объезжать данную зону, проявлять терпение и соблюдать дисциплину на дороге, не нарушая Правила дорожного движения.