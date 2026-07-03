Думитру Алайба стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили экс-министру Думитру Алайбе от имени министра иностранных дел Албании. Разговор был сосредоточен на войне в Украине и возможном участии Молдовы в проектах по производству дронов.

На вопрос о возможном присоединении Республики Молдова к инициативам по производству дронов бывший министр ответил, что такой шаг может вызвать нежелательные реакции, пишет omniapres.md

«Не думаю, что мы присоединимся, потому что, не будучи членами НАТО, к сожалению, это породит лишь провокации», — заявил он.

В то же время Алайба отметил, что такие проекты могли бы принести экономическую выгоду.

«Я вижу большую экономическую выгоду, развитие для бизнеса и инвестиций. По крайней мере, в том, что касается производства запасных частей и комплектующих», — сказал бывший министр.

Алайба — не первый представитель власти, ставший жертвой розыгрышей пранкеров. Недавно Вован и Лексус звонили вице-премьеру по вопросам реинтеграции Кристине Герасимов, также представляясь албанским министром.

Вован и Лексус утверждают, что среди их жертв была и президент Майя Санду. Однако администрация президента опровергла факт розыгрыша и заявила, что опубликованный в публичном пространстве разговор является фейком, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта.