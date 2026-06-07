theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
7 Июня 2026, 21:17
47
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Дойна Герман: Молдова должна укреплять свой оборонный потенциал

Республика Молдова должна укреплять свой оборонный потенциал в контексте рисков в регионе, вызванных войной в Украине, заявила вице-председатель парламента и председатель Комиссии по внешней политике Дойна Герман.

Дойна Герман: Молдова должна укреплять свой оборонный потенциал.
Дойна Герман: Молдова должна укреплять свой оборонный потенциал.

Герман подчеркнула, что государство обязано развивать свои военные и институциональные оборонные возможности как путём подготовки, так и путём модернизации оборудования, передает moldpres.md

«Крайне важно укреплять нашу обороноспособность. Помимо нейтралитета, закреплённого в Конституции, мы как государство, как власти, просто обязаны продвигаться вперёд и укреплять наш потенциал, потому что, к сожалению, на протяжении более трёх десятилетий ни один политический класс до сих пор, по тем или иным причинам, не реализовал эту реформу», — заявила Дойна Герман в передаче La 360 de grade на Radio Moldova.

Она добавила, что нейтралитет «не защищает нас» перед лицом рисков для безопасности и что Республика Молдова должна быть готова к возможным угрозам.

«Мы не можем просто сидеть и ждать, когда агрессор придёт к нам. Очевидно, мы должны быть готовы и иметь достаточный оборонный  потенциал», — уточнила вице-председатель парламента. —  Это следствие, риск, который, наверное, каждый день, с момента начала агрессивной войны со стороны Российской Федерации против Украины, мы все осознаём… Мы каждый раз осуждаем агрессивную войну против Украины», — добавила Герман.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте