Дойна Герман: Молдова должна укреплять свой оборонный потенциал.

Герман подчеркнула, что государство обязано развивать свои военные и институциональные оборонные возможности как путём подготовки, так и путём модернизации оборудования, передает moldpres.md

«Крайне важно укреплять нашу обороноспособность. Помимо нейтралитета, закреплённого в Конституции, мы как государство, как власти, просто обязаны продвигаться вперёд и укреплять наш потенциал, потому что, к сожалению, на протяжении более трёх десятилетий ни один политический класс до сих пор, по тем или иным причинам, не реализовал эту реформу», — заявила Дойна Герман в передаче La 360 de grade на Radio Moldova.

Она добавила, что нейтралитет «не защищает нас» перед лицом рисков для безопасности и что Республика Молдова должна быть готова к возможным угрозам.

«Мы не можем просто сидеть и ждать, когда агрессор придёт к нам. Очевидно, мы должны быть готовы и иметь достаточный оборонный потенциал», — уточнила вице-председатель парламента. — Это следствие, риск, который, наверное, каждый день, с момента начала агрессивной войны со стороны Российской Федерации против Украины, мы все осознаём… Мы каждый раз осуждаем агрессивную войну против Украины», — добавила Герман.