realitatea.md
27 Мая 2026, 08:02
2 513
Дочери Вартик остаются под опекой отца после предъявления ему обвинения

После того как Думитру Вартику было официально предъявлено обвинение в домашнем насилии, приведшем к смерти супруги, его несовершеннолетние дочери продолжают жить с отцом. Власти утверждают, что держат ситуацию под контролем.

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару в эфире программы Rezoomat на телеканале Realitatea TV

По словам министра, сразу после трагедии, произошедшей в семье, девочки были взяты под наблюдение специалистов. Их регулярно посещает социальный работник, а также оценивает школьный психолог.

«С того момента, как стало известно о смерти, девочки находятся под еженедельным наблюдением — несколько раз в неделю. За ними следят и школьный психолог, и социальный работник, который регулярно посещает их на дому. В настоящее время они в безопасности, и мы продолжаем следить за развитием ситуации», — заявила Наталья Плугару.

Министр добавила, что девочки продолжают жить в том же доме, где находились до сих пор. Они по-прежнему ходят в школу и ведут привычный для них образ жизни.

Власти также распорядились провести психологическую оценку состояния несовершеннолетних. На основании выводов этой оценки будет подготовлен отчёт для Генеральной прокуратуры, которая впоследствии сможет принять решение о необходимости дополнительных мер.

Наталья Плугару отметила, что, согласно статистическим данным, в подобных случаях агрессивное поведение одного из родителей по отношению к партнёру может оказывать негативное влияние на детей — как напрямую, так и косвенно, через наблюдение. Однако министр воздержалась от подробных комментариев, сославшись на необходимость защиты интересов несовершеннолетних.

«Речь идёт о двух девочках, и мы должны защищать их интересы», — подчеркнула официальный представитель министерства.

Напомним, бывший вице-председатель Хынчештского района от партии PAS Думитру Вартик обвиняется в домашнем насилии, которое привело к самоубийству его супруги Людмилы Вартик. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде обязательства не покидать страну.

