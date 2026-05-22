moldpres.md logomoldpres
22 Мая 2026, 20:18
Добровольное объединение примэрий: 608 решений одобрены местными советами

В период с 18 по 22 мая представители правительства продолжили визиты на места, чтобы разъяснить местным избранникам и жителям сообществ процесс укрупнения и преимущества такого решения.

Визиты состоялись в Теленештский, Каушанский, Рышканский, Флорештский, Тараклийский, Шолданештский, Кантемирский и Кагульский районы, передает moldpres.md

В Теленештском районе 12 населённых пунктов объединяют свои примэрии — Теленешты, Чулуканы, Инешты, Банешты, Будей, Хиришены, Кышла, Краснашены, Старые Кицканы, Ратуш, Вережены и Богзешты. Правительство предоставит в бюджет объединённой примарэи этих 12 населённых пунктов около 92 миллионов леев — ресурсы, которые смогут быть использованы для конкретных проектов, улучшения общественных услуг и развития сообществ.

Решения о начале добровольного объединения примэрий приняли также местные советы из населённых пунктов Рышкан, Шаптебань, Речя, Нигорены, Заиканы, Почумбауцы, Малиновское, Браниште и Алуниш. В ходе совместного заседания примары обсудили процедуру объединения, преимущества, которые они получат, и ресурсы, которыми смогут воспользоваться за счёт помощи правительства. Кроме того, процесс объединения был инициирован ещё тремя примэриями Рышканского района — Новые Боросены, Петрушены и Михайлены.

Во Флорештском районе, в котором насчитывается всего 40 примэрий, 36 местных советов приняли решения о начале добровольного укрупнения.

В Тараклийском районе объединяются примэрии сёл Нижняя Албота, Верхняя Албота, Чалык и Балабану. Для улучшения местной инфраструктуры они получат финансовые стимулы в размере более 13 миллионов леев от правительства.

«Мы знаем, что это непростой процесс, но реформа местного публичного управления — это стратегическая инвестиция в создание современной, профессиональной и финансово устойчивой местной администрации, способной осваивать европейские предприсоединительные фонды и предоставлять гражданам качественные публичные услуги европейского уровня прямо в их сообществах», — заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

