Днестр продолжает мелеть.

По состоянию на сегодня уровень воды в водохранилище снизился еще на 35 сантиметров и составил 115,25 м над уровнем моря, сообщает logos-press.md

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Илья Тромбицкий, директор неправительственной организации Eco-TIRAS.

В низовьях Днестра нынешний сток «меньше того минимального стока, который два года назад Украина взялась обеспечивать по договоренности с Молдовой, невзирая на обстоятельства, и который минимально обеспечивает экономические потребности самой Молдовы и Одесской области. Из-за того, что сток в нижний Днестр при этом сохранялся в объеме 100 м3/c, за прошедшую часть мая с 1 по 18 числа Днестровское водохранилище потеряло 35 см уровня и сегодня он составляет 115,25 м над уровнем моря».

Метеослужба Украины прогнозирует на текущую неделю осадки на все территории страны.