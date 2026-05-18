Днестр продолжает мелеть
В течение мая в Карпатах не было серьёзных дождей, поэтому поступление воды в Днестровское водохранилище составляло всего около 75-80 м3/c.
По состоянию на сегодня уровень воды в водохранилище снизился еще на 35 сантиметров и составил 115,25 м над уровнем моря, сообщает logos-press.md
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Илья Тромбицкий, директор неправительственной организации Eco-TIRAS.
В низовьях Днестра нынешний сток «меньше того минимального стока, который два года назад Украина взялась обеспечивать по договоренности с Молдовой, невзирая на обстоятельства, и который минимально обеспечивает экономические потребности самой Молдовы и Одесской области. Из-за того, что сток в нижний Днестр при этом сохранялся в объеме 100 м3/c, за прошедшую часть мая с 1 по 18 числа Днестровское водохранилище потеряло 35 см уровня и сегодня он составляет 115,25 м над уровнем моря».
Метеослужба Украины прогнозирует на текущую неделю осадки на все территории страны.