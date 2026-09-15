Для Кишинева и двух районов планируют новый водозабор на Днестре.

На Днестре планируют построить новую станцию забора воды. Вместе с двумя насосными станциями и трубопроводами она должна снабжать Кишинев, Страшенский и Каларашский районы.

Вся система сможет обслуживать около 820 тысяч человек, сообщило Министерство инфраструктуры, передает rupor.md

15 сентября учреждения и операторы, участвующие в этой работе, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно распределяет обязанности 14 сторон. Агентство регионального развития Центр будет отвечать за подготовку документов, закупки и строительство.

Германия предоставила программе грант в размере 14 млн евро через банк KfW. Она дополняет строительство магистрального водопровода Кишинев — Страшены — Калараш. Общий объем инвестиций министерство оценивает в 45 млн евро. Apă-Canal Chișinău будет поставлять воду для магистрали и управлять ею после запуска.