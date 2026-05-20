Директор CNAM: Доказательств утечки данных пациентов после кибератаки нет.

«К сожалению, подобные случаи происходят довольно часто. Сейчас мы находимся в ситуации, когда наши информационные системы постоянно атакуют. В данном случае произошло нападение особенно крупного масштаба. Мы, разумеется, взяли ситуацию под контроль, обеспечили безопасность этой системы, чтобы пресечь любые дальнейшие атаки», — заявил Ион Додон в программе Pe față на канале Moldova 1

По словам директора CNAM, расследование инцидента в настоящее время продолжается. Учреждение активно сотрудничает с соответствующими органами, чтобы установить, были ли попытки извлечения или копирования данных.

Ион Додон утверждает, что на данный момент утечек информации в интернете не выявлено, а сами данные, хранящиеся в системах CNAM, не были изменены или повреждены.

«У нас нет точных сведений о том, были ли данные извлечены, выведены за пределы системы и каков их возможный объём. Мы сотрудничаем с уполномоченными учреждениями Республики Молдова, которые проводят расследование. Как только у нас появятся подтверждённые данные, мы обязательно проинформируем общественность. Вся информация сохранена, никаких изменений не произошло. Данные не уничтожены, нет ошибочных или искажённых записей — данные остаются целостными. На сегодняшний день утечки данных в интернет не зафиксировано, и такая информация пока не появлялась», — заявил руководитель CNAM.

Напомним, что несколько недель назад Национальная компания медицинского страхования уже сообщала об инциденте кибербезопасности, затронувшем одну из её информационных систем. Тогда в компании уточнили, что техническая оценка указала на возможный вывод некоторых данных за пределы системы, однако целостность баз данных была сохранена, а работа медицинских учреждений не пострадала.