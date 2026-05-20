20 Мая 2026, 10:33
Директор CNAM: Доказательств утечки данных пациентов после кибератаки нет

Национальная компания медстрахования (CNAM) недавно подверглась масштабной кибератаке. Директор учреждения Ион Додон заявил, что, несмотря на серьёзность инцидента, пока нет доказательств утечки или компрометации данных пациентов.

«К сожалению, подобные случаи происходят довольно часто. Сейчас мы находимся в ситуации, когда наши информационные системы постоянно атакуют. В данном случае произошло нападение особенно крупного масштаба. Мы, разумеется, взяли ситуацию под контроль, обеспечили безопасность этой системы, чтобы пресечь любые дальнейшие атаки», — заявил Ион Додон в программе Pe față на канале Moldova 1

По словам директора CNAM, расследование инцидента в настоящее время продолжается. Учреждение активно сотрудничает с соответствующими органами, чтобы установить, были ли попытки извлечения или копирования данных.

Ион Додон утверждает, что на данный момент утечек информации в интернете не выявлено, а сами данные, хранящиеся в системах CNAM, не были изменены или повреждены.

«У нас нет точных сведений о том, были ли данные извлечены, выведены за пределы системы и каков их возможный объём. Мы сотрудничаем с уполномоченными учреждениями Республики Молдова, которые проводят расследование. Как только у нас появятся подтверждённые данные, мы обязательно проинформируем общественность. Вся информация сохранена, никаких изменений не произошло. Данные не уничтожены, нет ошибочных или искажённых записей — данные остаются целостными. На сегодняшний день утечки данных в интернет не зафиксировано, и такая информация пока не появлялась», — заявил руководитель CNAM.

Напомним, что несколько недель назад Национальная компания медицинского страхования уже сообщала об инциденте кибербезопасности, затронувшем одну из её информационных систем. Тогда в компании уточнили, что техническая оценка указала на возможный вывод некоторых данных за пределы системы, однако целостность баз данных была сохранена, а работа медицинских учреждений не пострадала.

