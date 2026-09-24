24 Сентября 2026, 23:28
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Девушка, которую разыскивала полиция Кишинева, была найдена.
Девушка, которую разыскивала полиция Кишинева, была найдена
По предварительным данным Инспектората полиции, она не стала жертвой какого-либо преступления, её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полиция благодарит граждан за участие и поддержку.
Напомним, ранее сообщалось, что 22 сентября около 16:00 несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении. Позже полицейским удалось связаться с ней по телефону, однако после разговора девушка отключила телефон, и ее местонахождение было неизвестно.