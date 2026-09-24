Девушка, которую разыскивала полиция Кишинева, была найдена

По предварительным данным Инспектората полиции, она не стала жертвой какого-либо преступления, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Девушка, которую разыскивала полиция Кишинева, была найдена.