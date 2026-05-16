16 Мая 2026, 19:45
Девочка, выжившая в ДТП в Страшенах: Дану подтолкнул меня вперед, чтобы машина меня не сбила

12-летняя Делия, выжившая в страшной аварии в Страшенах, в которой погиб ее 14-летний друг Дану, рассказала о последних мгновениях перед трагедией. Об этом она сообщила в передаче «Femeile vorbesc».

Ее слова приводит noi.md со ссылкой на unimedia.info

По словам девочки, в тот день они вместе пошли играть на компьютере. Когда вышли на улицу, Дану обнял ее и сказал, что любит. 

«Я помню, как мы начали переходить дорогу. Он заметил, что едет машина, и слегка подтолкнул меня вперед, чтобы она не сбила меня. Думаю, в тот момент он больше переживал за меня, чтобы я не пострадала. Он всегда был таким», — рассказала Делия. 

О самом моменте аварии девочка почти ничего не помнит. Она пришла в себя уже в больнице и спросила у матери, почему находится там. 

«Мама сказала, что мы с Дану попали в аварию, но не сказала, что его больше нет. У меня было предчувствие, потому что он мне приснился — вокруг него был белый свет, и он показывал мне сердечки. О том, что он умер, я узнала уже после выписки домой. Я не знала, что делать, мне было очень больно», — призналась Делия.

Девочка с теплотой вспоминает время, проведенное рядом с Дану. По ее словам, они встречались каждый день в 16:00, много разговаривали, а в 17:00 он уходил на тренировки. 

«Он всегда был нежным и любящим. У нас было очень много планов. Сейчас бывают моменты, когда я хожу по дому и разговариваю с Дану. Я верю, что он меня слышит», — сказала Делия. 

Напомним, трагическая авария произошла вечером 2 февраля в Страшенах. 14-летний мальчик погиб после того, как его на пешеходном переходе сбил Mercedes, за рулем которого находился 19-летний молодой человек. Еще одной пострадавшей стала 12-летняя девочка, получившая тяжелые травмы. По предварительной информации, водитель Mercedes был начинающим полицейским. Он был задержан правоохранителями в день аварии.

Источник
