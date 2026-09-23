Депутат PAS: Низколетящие дроны могут оставаться невидимыми для радаров Молдовы.

Дроны, летящие на предельно малой высоте, могут остаться незамеченными для молдавских радаров. Об этом заявил депутат PAS Андриан Кептонар.

В качестве примера он привел украинские беспилотники, которые направляют к военным объектам на территории России вдоль русел рек, пишет rupor.md

«Летающие объекты на очень малой высоте могут не обнаруживаться радарами. Украинцы атакуют военные объекты в Российской Федерации, направляя дроны, например, вдоль русел рек, где они летят очень низко и точно не встретят деревья на своем пути. На такой высоте их могут не обнаружить», — сказал Кептонар.

Депутат подчеркнул, что не собирается оспаривать сообщения Министерства обороны, однако признал, что отдельные летательные аппараты могут остаться незафиксированными.

«Нужно признать: возможны ситуации, когда летательные аппараты не удается обнаружить, если они летят на предельно малой высоте», — добавил он.

С начала полномасштабной войны в Украине Молдова столкнулась примерно с 70 подобными инцидентами с беспилотниками в своем воздушном пространстве. Такие данные ранее приводил министр обороны Анатолий Носатый.