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rupor.md logorupor
23 Сентября 2026, 12:34
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Депутат PAS: Низколетящие дроны могут оставаться невидимыми для радаров Молдовы

Дроны, летящие на предельно малой высоте, могут остаться незамеченными для молдавских радаров. Об этом заявил депутат PAS Андриан Кептонар.

Депутат PAS: Низколетящие дроны могут оставаться невидимыми для радаров Молдовы.
Депутат PAS: Низколетящие дроны могут оставаться невидимыми для радаров Молдовы.

В качестве примера он привел украинские беспилотники, которые направляют к военным объектам на территории России вдоль русел рек, пишет rupor.md

«Летающие объекты на очень малой высоте могут не обнаруживаться радарами. Украинцы атакуют военные объекты в Российской Федерации, направляя дроны, например, вдоль русел рек, где они летят очень низко и точно не встретят деревья на своем пути. На такой высоте их могут не обнаружить», — сказал Кептонар.

Депутат подчеркнул, что не собирается оспаривать сообщения Министерства обороны, однако признал, что отдельные летательные аппараты могут остаться незафиксированными.

«Нужно признать: возможны ситуации, когда летательные аппараты не удается обнаружить, если они летят на предельно малой высоте», — добавил он.

С начала полномасштабной войны в Украине Молдова столкнулась примерно с 70 подобными инцидентами с беспилотниками в своем воздушном пространстве. Такие данные ранее приводил министр обороны Анатолий Носатый.

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Источник
rupor.md logorupor
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