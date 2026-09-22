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realitatea.md logorealitatea
22 Сентября 2026, 10:42
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Дроны, радар и миллионы евро: политики поспорили о безопасности воздушного пространства

В студии передачи Ora Expertizei на телеканале Jurnal TV состоялась напряженная дискуссия о дронах, которые пролетали в воздушном пространстве Молдовы, а также о способности существующих систем обнаруживать их.

Дроны, радар и миллионы евро: политики поспорили о безопасности воздушного пространства.
Дроны, радар и миллионы евро: политики поспорили о безопасности воздушного пространства.

Советник PAS в Дурлештах Олег Попушой, вице-мэр муниципия Кишинёв Виктор Прутяну и бывший примар столицы Дорин Киртоакэ обменялись мнениями об эффективности радара и мерах, необходимых для защиты воздушного пространства, сообщает realitatea.md

Виктор Прутяну раскритиковал власти за то, что Молдова располагает радаром, на который были потрачены миллионы евро, однако, по его мнению, система не смогла обнаружить все дроны, пролетавшие над территорией страны.

«У нас есть радар стоимостью около 15 миллионов евро. Вопрос в том, каковы возможности и ограничения этой системы, если до сих пор не удавалось увидеть и обнаружить все дроны?», — заявил Виктор Прутяну.

В ответ Олег Попушой заявил, что около семи лет назад у Молдовы не было возможности обнаруживать небольшие дроны, летающие на низкой высоте.

«Семь лет назад мы вообще не имели возможности видеть эти дроны. Сейчас мы можем их видеть», — заявил Попушой.

Дорин Киртоакэ подчеркнул, что радар является лишь одним из компонентов, необходимых для защиты воздушного пространства, и властям нужны также эффективная система оповещения и средства перехвата.

«Нам нужен радар, это не обсуждается, и хорошо, что он есть, но нам нужно оповещение. А после этого нам нужны средства перехвата», — заявил Киртоакэ.

Участники также обсудили национальную систему оповещения MD-ALERT и помощь в размере 120 млн евро, предоставленную Европейским союзом для укрепления возможностей Республики Молдова в сфере противовоздушной обороны.

Кроме того, в ходе передачи было отмечено, что технологии, используемые дронами, быстро развиваются, поэтому системы обнаружения и защиты необходимо постоянно адаптировать к новым типам угроз.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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