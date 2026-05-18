18 Мая 2026, 10:53
2 474
Депутат PAS: 87% мэрий управляют населением менее 3 тысяч человек

Реформа местного публичного управления, продвигаемая правительством PAS, направлена на укрепление мэрий и создание более сильных сообществ. Об этом заявила депутат PAS Лилиана Гросу.

По её словам, реформа местного публичного управления позволит мэриям привлекать больше инвестиций, эффективнее управлять ресурсами и уменьшить зависимость от трансфертов из государственного бюджета, пишет ipn.md

«Сегодня мы наблюдаем крайне пагубную фрагментацию экономики Республики Молдова, у нас почти 900 мэрий. 87% из них обслуживают население менее 3 тысяч человек и не имеют возможности покрывать административные расходы. Поэтому речь не может идти о развитии экономики и социальных услуг. Нет другого пути, кроме как укрупнения мэрий», — заявила депутат от партии «Действие и солидарность».

Лилиана Гросу подчеркнула, что более крупные мэрии обладают лучшими административными возможностями, что позволяет им развивать более эффективные социальные услуги и находить дополнительные источники дохода.

«Более крупная мэрия означает больше государственных служащих и большую способность находить источники дохода и инвестировать в экономическое развитие населённого пункта. Мэрии должны искать дополнительные источники дохода, чтобы социальные услуги не зависели только от трансфертов из центрального бюджета», — добавила она.

По её мнению, реформа местного публичного управления также приведёт к профессионализации местной администрации и повышению качества услуг для граждан. «Сильная мэрия — это мэрия, способная удовлетворять потребности граждан. Это также означает достаточное количество хорошо подготовленных специалистов. Когда укрепится профессиональная база, мэрия сможет использовать лучшие возможности, что приведёт к росту доходов и бюджета», — сказала депутат PAS.

Источник
ipn
