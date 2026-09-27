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tvrmoldova.md logotvrmoldova
27 Сентября 2026, 16:00
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Дьякону: Кишинёв может столкнуться с нехваткой воды в ближайшие две недели

Кишинёву пока не грозит немедленное отключение воды, однако ситуация может стать критической, если объём воды, сбрасываемой из Днестровского водохранилища, сравняется с количеством воды, поступающей в него.

Дьякону: Кишинёв может столкнуться с нехваткой воды в ближайшие две недели.
Дьякону: Кишинёв может столкнуться с нехваткой воды в ближайшие две недели.

Об этом заявил глава Национального центра управления кризисами Сергей Дьякону, передает tvrmoldova.md

По его словам, сейчас расход воды составляет около 20–22 кубометров в секунду, а водохранилище находится в режиме балансировки.

«Если ничего не предпринимать, в течение следующих двух недель Кишинёв может остаться без воды — с момента, когда на выходе из Днестровского водохранилища будет сбрасываться столько же воды, сколько поступает на входе. Поэтому мы хотим быть готовыми», — заявил Дьякону в эфире Cinema1.

При этом чиновник подчеркнул, что речь не идёт о том, что столица останется без воды внезапно. По его словам, власти должны заранее подготовиться к возможному снижению уровня Днестра.

Дьякону сообщил, что местным властям рекомендовано подготовить альтернативные источники воды и сценарии действий на случай ухудшения ситуации.

Однако, по его словам, найти альтернативный источник недостаточно. Его необходимо подключить к системе распределения, чтобы вода могла поступать в жилые дома, школы и детские сады.

Для Кишинёва также требуется провести непосредственную оценку водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ и определить её реальные технические возможности.

Министр окружающей среды Георге Хаждер сообщил, что уровень воды в Днестровском водохранилище опустился с нормальной отметки 121,5 метра до менее чем 111 метров.

Снижение связано с засухой. В настоящее время водохранилище работает в режиме балансировки, а Республика Молдова продолжает мониторить уровень и качество воды на основных водозаборах.

Кишинёвские власти также поддерживают диалог с Украиной по вопросу объёма воды, сбрасываемой из Днестровского водохранилища.

По словам Хайдера, снижение расхода воды сильнее отражается на верхнем участке Днестра, тогда как нижняя часть реки пока частично защищена Дубоссарским водохранилищем.

Власти Молдовы призывают заранее подготовить альтернативные сценарии водоснабжения, чтобы возможное дальнейшее снижение уровня Днестра не привело к перебоям с водой в столице.

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Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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