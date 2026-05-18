Члены жюри Молдовы на "Евровидении" получили по 1 000 леев от TRM.

Отвечая на вопрос о том, как отбирались члены жюри, Влад Цуркану заявил, что за процедуру отвечал его заместитель по телевидению Андрей Запша. По его словам, обязательным условием было присутствие в составе жюри людей в возрасте от 18 до 25 лет, сообщает realitatea.md

«Что мне удалось выяснить — эти кандидатуры обсуждались с профессионалами отрасли. Собирались рекомендации, тем более что в жюри были и не очень известные люди. Нам отказывали, потому что состав должен был включать более известных персон. Я помню как минимум три имени, в том числе две музыкальные звезды из Румынии. Но если вы спрашиваете меня сейчас, это уже не имеет значения. Важно то, к какому результату мы пришли», — отметил Влад Цуркану.

В то же время глава TRM, объявивший о своей отставке, уточнил, что организаторы конкурса утверждают кандидатов в члены жюри. По его словам, в предыдущие годы уже бывали случаи, когда некоторых людей не допускали к оцениванию участников.

Финал "Евровидения-2026" вызвал скандал в Республике Молдова после критики в адрес жюри за слишком низкие оценки соседним странам. В публичном пространстве прозвучали призывы к отставке Влада Цуркану с поста главы TRM. Министр культуры Кристиан Жардан также потребовал объяснений после того, как Румыния получила низкий балл от представителей Молдовы в финале конкурса.

Максимальные 12 баллов Молдова присудила Польше, Израиль получил 10 баллов, Греция — 8, Болгария — 7, Норвегия — 6, Чехия — 5, Австралия — 4, Румыния — 3, Франция — 2, а Италия — 1 балл.

18 мая глава Teleradio-Moldova Влад Цуркану объявил об отставке на фоне скандала. Вместе с ним свои должности покинут и его заместители.