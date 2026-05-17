Член жюри объяснила 3 балла для Румынии на Eurovision: Были огромные различия.

На фоне обсуждений один из членов жюри, Виктория Кушнир, объяснила, что оценки выставлялись не по выступлению в прямом эфире финала, а по генеральной репетиции для жюри, которая прошла накануне, передает noi.md

По словам Виктории Кушнир, между выступлениями во время jury show и финального шоу были «огромные различия», а ряд стран в финале выступил значительно сильнее, чем на репетиции, по которой голосовало жюри.

«Я отвечаю только за свои оценки. Но для таких расхождений в голосовании есть ровно два решения: либо жюри убирают, либо жюри голосует за то же самое выступление, которое видит публика. Потому что то, что было накануне вечером, многое бы объяснило. И поверьте, различия были огромные. В том числе в выступлении Румынии, которой я, тем не менее, поставила очень хорошую оценку», — написала Виктория Кушнир на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что не может отвечать за оценки других членов жюри.

«Я не была одна в жюри и за оценки остальных коллег не отвечаю. Вероятно, низкая оценка была в определенной степени обоснована. Повторяю, мы судили вчера, не сегодня. И вчера местами пели довольно иначе. Даже очень. Несколько стран были значительно ниже уровня сегодняшнего выступления», — отметила Кушнир.

В состав национального жюри Молдовы также вошли Павел Орлов, Станислав Гончар, Кэтэлина Соломак, Корина Кайряк, Илона Степан и заместитель генерального директора Teleradio-Moldova Андрей Запша.

Жюри Молдовы присудило 12 баллов Польше, 10 — Израилю, 8 — Греции, 7 — Болгарии, 6 — Норвегии, 5 — Чехии, 4 — Австралии, 3 — Румынии, 2 — Франции и 1 балл — Италии.

В свою очередь, жюри Румынии поставило Республике Молдова 10 баллов. При этом зрители из Республики Молдова отдали Румынии максимальные 12 баллов. Согласно правилам Европейского вещательного союза, каждое национальное жюри оценивает участников на основе генеральной репетиции для жюри, известной как jury show, которая проводится за день до финала.

Члены жюри должны учитывать четыре основных критерия: вокальное качество, сценическое выступление и хореографию, композицию и оригинальность песни, а также общее впечатление от номера. Каждый член жюри составляет собственный рейтинг всех песен, после чего эти списки объединяются в итоговый рейтинг страны. Первое место получает 12 баллов, второе — 10, а места с третьего по десятое — от 8 до 1 балла.