Член жюри "Евровидения" Илона Степан объяснила, почему Румыния получила от Молдовы 3 балла.

Это решение вызвало множество реакций в Интернете и в общественном пространстве. Член жюри Илона Степан объяснила критерии выставления оценок, передает stiri.md со ссылкой на cancan.ro

Несколько комментаторов и политиков раскритиковали голосование молдавского жюри, посчитав, что оценка не отражает выступления в финале и поддержку зрителей. Скандал усилился после того, как члены жюри начали объяснять, как были выставлены оценки.

Виктория Кушнир, еще один член жюри, объяснила, что голоса были выставлены не на основе выступления в финале, а после генеральной репетиции, состоявшейся за день до конкурса. По её словам, выступление Александры Кэпитэнеску на репетиции было слабее, чем в финале, и это повлияло на оценку.

"Теперь настала очередь Илоны Степан обосновать свою оценку. Она подчеркнула, что с точки зрения профессионального музыканта для артиста важно уметь поддерживать один и тот же уровень исполнения на протяжении двух выступлений подряд. Она объяснила, что жюри оценивает вокальную стабильность участницы и её способность выступать стабильно, а не только выступление, транслировавшееся в прямом эфире в финале. По её мнению, что-то пошло не так во время генеральной репетиции, и разница между двумя выступлениями была очевидна", - отметила Илона Степан.

В то же время Илона Степан уточнила, что, по её личной оценке, Александра Кэпитэнеску заняла 7-е место, учитывая, что попадание в десятку лучших в любом случае является очень хорошим результатом. Однако объяснения членов жюри не полностью успокоили критику, возникшую после финала ""Евровидения-2026.

«Хочу сказать сейчас, чтобы все меня услышали. Жюри голосует не за финал конкурса, а за генеральную репетицию. Она сильно отличается от того, что происходит на следующий день. К сожалению, её выступление сильно отличалось от финала. Потому что я в финале действительно внимательно слушала. Мне было очень интересно, как всё будет, как они себя представят. Я профессиональный музыкант. Для меня важно видеть, сможет ли этот человек выдержать два концерта подряд или два выступления подряд, чтобы выступить так же хорошо. Что-то случилось с ней на генеральной репетиции. Думаю, это впечатление от генеральной репетиции. Кто хочет, может послушать и увидит, насколько велика разница. Я поставила ей 7-е место. Для меня попадание в десятку лучших — это очень хорошо», — сказала Илона Степан.