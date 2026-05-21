Четыре исторических памятника будут отреставрированы при финансовой поддержке ЕС.

Среди зданий, включенных в проект, – монастырь Цыпова в Резинском районе, где будут отреставрированы фасады и сохранена структура пещерного монастырского комплекса. Одновременно будут проведены работы по укреплению колокольни в Вадул-луй-Рашкове Шолданештского района, историческом памятнике, который будет укреплён, передает ipn.md

По данным исполнительной власти, проект также предусматривает реставрацию Большой синагоги в Рашкове, где будут восстановлены оригинальные культовые детали и исторические архитектурные элементы здания. Фасад бывшего здания Сберегательного банка в Тигине, построенного в межвоенный период, также будет отреставрирован.