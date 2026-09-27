Чебан показал катастрофическое обмеление Днестра на севере: Река умирает.

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил о критической ситуации с уровнем воды в Днестре и опубликовал видео с участка реки на севере страны.

По словам градоначальника, еще два дня назад вода поступала в обычном режиме, однако после 25 сентября объем сброса резко сократился.

«Изображения печальные и катастрофические с севера страны. Еще два дня назад вода была в обычном режиме. Сбросы с 25 сентября практически остановлены. В PAS знали об этом и никого не предупредили. Тем временем Днестр на севере умирает», — написал Чебан в социальных сетях.

Он утверждает, что сейчас объем сброса составляет около 20 м³ в секунду вместо обычных 100 м³ в секунду.

«Пусть представители власти скажут, из какого ила мы должны брать воду для водозаборной станции, если воды нет, а на севере начинает высыхать даже ил», — заявил мэр.

Чебан также задался вопросом, несет ли примэрия Кишинева ответственность за сложившуюся ситуацию.

«Здесь тоже виноват мэр Кишинева?» — написал он.

По словам Чебана, если срочно не принять меры, Молдове может угрожать «беспрецедентная экологическая катастрофа».

Мэр также подчеркнул, что Днестр не берет начало на территории Республики Молдова, намекая на необходимость решений на государственном уровне.

В конце сообщения Чебан связал ситуацию с Днестром с решениями, которые должны быть приняты властями в ближайшее время.

«Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание от завтрашних решений, которые приведут к подорожанию всего, а также от объявленных протестов», — заявил мэр.

В то же время министр окружающей среды Георге Хаждер, находящийся на водозаборной станции в Косауцах, которая обеспечивает водой муниципий Бельцы и другие районы на севере страны, заявил, что в настоящее время угрозы водоснабжению нет, несмотря на снижение уровня воды примерно на 10–15 сантиметров.

По его словам, за ситуацией постоянно следят.







