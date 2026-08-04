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noi.md logonoi
4 Августа 2026, 20:45
17
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Бывшая сотрудница Счётной палаты Татьяна Возиян восстановлена в должности

Она выиграла судебный процесс, продолжавшийся почти три года. Суд признал незаконными дисциплинарное взыскание и её увольнение из учреждения.

Бывшая сотрудница Счётной палаты Татьяна Возиян восстановлена в должности.
Бывшая сотрудница Счётной палаты Татьяна Возиян восстановлена в должности.

Речь идёт о Татьяне Возиян, которая на протяжении трёх лет судилась со Счётной палатой, передаёт noi.md

«После почти трёхлетней борьбы справедливость восторжествовала. Счётную палату Республики Молдова обязали выплатить сотни тысяч леев из государственных средств за допущенные грубые ошибки (незаконное взыскание и увольнение) в отношении меня [...]», — говорится в её сообщении. 

Согласно обнародованной ею информации, суд распорядился восстановить её в должности и обязал ведомство выплатить компенсацию из государственных средств за привлечение к ответственности и увольнение, признанные незаконными.

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Источник
noi.md logonoi
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