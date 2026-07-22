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noi.md logonoi
22 Июля 2026, 14:20
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Бульвар Куза-Водэ в секторе Ботаника проходит масштабную модернизацию

На участке между бульваром Дачия и улицей Индепенденцей были отремонтированы тротуары по обеим сторонам магистрали, обустроено более 160 парковочных мест и модернизирована система уличного освещения.

Бульвар Куза-Водэ в секторе Ботаника проходит масштабную модернизацию.
Бульвар Куза-Водэ в секторе Ботаника проходит масштабную модернизацию.

Мэр Кишинёва Ион Чебан объявил, что работы будут продолжены на участке между улицей Индепенденцей и улицей Гренобля. Повреждённые тротуары будут заменены, а парковочные места — реорганизованы и расширены, передает noi.md

Ранее муниципальные власти провели реконструкцию участка бульвара Куза-Водэ между улицами Сармизеджетуса и Дачия. В этой зоне были отремонтированы тротуары, проезжая часть и сопутствующая инфраструктура. 

«По завершении проекта весь бульвар Куза-Водэ приобретёт современный, безопасный и ухоженный вид, что благоприятно скажется на всех жителях сектора Ботаника» — заявил Ион Чебан.

Источник
noi.md logonoi
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