Бульвар Куза-Водэ в секторе Ботаника проходит масштабную модернизацию.

На участке между бульваром Дачия и улицей Индепенденцей были отремонтированы тротуары по обеим сторонам магистрали, обустроено более 160 парковочных мест и модернизирована система уличного освещения.

Мэр Кишинёва Ион Чебан объявил, что работы будут продолжены на участке между улицей Индепенденцей и улицей Гренобля. Повреждённые тротуары будут заменены, а парковочные места — реорганизованы и расширены, передает noi.md

Ранее муниципальные власти провели реконструкцию участка бульвара Куза-Водэ между улицами Сармизеджетуса и Дачия. В этой зоне были отремонтированы тротуары, проезжая часть и сопутствующая инфраструктура.

«По завершении проекта весь бульвар Куза-Водэ приобретёт современный, безопасный и ухоженный вид, что благоприятно скажется на всех жителях сектора Ботаника» — заявил Ион Чебан.