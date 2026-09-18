Брожение вина может быть смертельно опасным: спасатели начали профилактическую кампанию.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям начал профилактические мероприятия, направленные на предупреждение отравлений углекислым газом, который выделяется в процессе брожения вина.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности при производстве домашнего вина, передает rupor.md

Первая такая акция прошла 18 сентября в одном из домашних хозяйств коммуны Гратиешты муниципия Кишинев. Специалисты ГИЧС рассказали хозяевам об опасности углекислого газа, который образуется во время брожения виноградного сусла и может накапливаться в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.

Углекислый газ — бесцветный газ без запаха, который тяжелее воздуха и способен накапливаться в опасной концентрации в помещениях, где происходит брожение вина. Отравление может сопровождаться головной болью, головокружением и рвотой, а в тяжелых случаях привести к судорогам, коме и смерти.

Спасатели рекомендуют не размещать емкости с суслом в закрытых помещениях и обеспечить достаточную вентиляцию там, где происходит процесс брожения.

В ГИЧС также советуют перед входом в погреб или другое помещение, где происходит брожение, проверить уровень кислорода с помощью зажженной свечи. Если свеча гаснет, это свидетельствует о недостаточном количестве кислорода, и помещение необходимо немедленно покинуть. О намерении войти в такое помещение рекомендуется заранее сообщить близким.

Спасатели отдельно предупреждают: нельзя заходить в помещение, где уже находится человек с признаками отравления, без специального защитного оборудования. В противном случае тот, кто пытается оказать помощь, сам может стать пострадавшим.

В случае возникновения опасности необходимо звонить по номеру 112.

По данным ГИЧС, в 2016–2024 годах в Молдове было зарегистрировано 15 смертельных случаев отравления углекислым газом, образовавшимся в процессе брожения вина. В 2016 году погибли два человека, в 2017 и 2018 годах — по пять человек, в 2019 году — один человек, а в 2024 году — два человека.

Профилактические мероприятия будут проводиться на протяжении всего периода изготовления вина во всех районах страны.