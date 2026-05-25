Более 4 250 водителей нарушили правила дорожного движения в выходные дни.

По данным Генерального инспектората полиции, 2 013 водителей превысили установленный скоростной режим, а 738 не соблюдали дорожные знаки приоритета и запрещающие сигналы светофора, передает moldpres.md

Кроме того, 226 водителей управляли транспортным средством без прохождения ежегодного технического осмотра или при отсутствии полиса автогражданской ответственности. Также 709 человек остановили транспортное средство в местах, где это запрещено.

Еще 98 водителей были наказаны за непредоставление установленного законом преимущества пешеходам или велосипедистам, а 364 были оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время вождения.

Кроме того, 54 человека получили штраф за управление транспортным средством с нарушением права на вождение.

За этот период полицейские вмешались в 2 498 случаев по обращениям, поступившим через Службу 112.