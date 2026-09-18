Более 19 тысяч евро на крестины: ANI проверяет имущество экс-кадастрового инженера.

Национальный орган неподкупности (ANI) начал проверку имущества и деклараций бывшего кадастрового инженера государственного предприятия «Кадастр объектов недвижимости» Григоре Перчика.

Поводом стала информация, указанная в его декларации за 2025 год, в том числе о денежных подарках, полученных на крестинах, передает tvrmoldova.md

Согласно протоколу ANI от 17 сентября 2026 года, в декларации чиновник указал в качестве пожертвований, полученных на крестинах, 15 570 евро, 700 долларов США, 55 000 молдавских леев и 2 500 румынских леев. В совокупности сумма в евро и долларах превышает 19 тысяч евро без учёта леев и румынской валюты.

Помимо подарков, Перчик задекларировал несколько источников дохода. Среди них — 222 112 леев заработной платы в государственном предприятии «Кадастр объектов недвижимости», 143 910 леев дохода от нотариальной конторы и 606 786 леев налогооблагаемого дохода от нотариальной деятельности.

В декларации также указаны банковские проценты, доходы от аренды недвижимости и социальные выплаты, включая пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам и при рождении ребёнка. Общая сумма социальных выплат превышает 200 тысяч леев.

В декларации бывшего кадастрового инженера фигурируют три квартиры.

Первая, площадью 46 кв. метров, была приобретена в 2018 году за заявленные 19 500 евро. Вторая квартира площадью 123,9 кв. метра приобретена в 2021 году за 51 000 евро, при этом её рыночная стоимость указана на уровне 80 000 евро. В 2026 году была приобретена ещё одна квартира площадью 38,8 кв. метра. Её стоимость в декларации составляет 45 000 евро. Кроме того, Перчик указал два автомобиля Toyota RAV4. Один, 2019 года выпуска, был приобретён в 2020 году за 440 000 леев. Второй, произведённый и приобретённый в 2025 году, обошёлся в 38 000 долларов.

Проверка была инициирована после обращения, зарегистрированного в августе 2026 года. ANI намерено изучить декларации об имуществе и личных интересах за период 2021–2026 годов, а также изменения в имущественном положении бывшего кадастрового инженера и их соответствие задекларированным доходам.

Ведомство также проверит, не были ли допущены в декларациях ошибки или пропуски и имеются ли основания для установления предусмотренной законом существенной разницы между приобретённым имуществом и полученными доходами.

В ANI подчёркивают, что начало проверки само по себе не означает установления нарушения. Окончательные выводы могут быть сделаны только после завершения предусмотренной законом процедуры.