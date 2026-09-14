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bani.md logobani
14 Сентября 2026, 22:56
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Кику потребовал проверить налоговые льготы для менеджеров крупных компаний

Депутат Ион Кику заявил, что изменения в налоговом законодательстве, касающиеся программ стимулирования сотрудников акциями, могут создавать неоправданные льготы для менеджеров крупных компаний.

Кику потребовал проверить налоговые льготы для менеджеров крупных компаний.
Кику потребовал проверить налоговые льготы для менеджеров крупных компаний.

Об этом он рассказал в эфире программы Gonța Media, передает bani.md

По словам Кику, участники программ типа stock option могут получать акции без уплаты части налогов и взносов, которые в обычных условиях поступали бы в государственный бюджет. Депутат считает, что механизм прежде всего выгоден руководителям и крупным корпорациям, тогда как другие налогоплательщики аналогичных преимуществ не имеют.

Кику отметил, что соответствующие положения содержатся и в проекте налоговой политики на 2027 год, который уже принят в первом чтении. Он заявил, что намерен предложить поправку об отмене этой льготы.

«Завтра направим проект в комиссию, чтобы убрали эту нелепость», — заявил депутат.

Кроме того, Кику сообщил, что его политформирование обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить, каким образом продвигались изменения, связанные с программами стимулирования акциями.

По мнению депутата, необходимо изучить хронологию принятия решений и выяснить, не были ли отдельные законодательные изменения разработаны в интересах конкретных лиц или групп.

Кику также упомянул акции maib, часть которых, по его словам, ранее принадлежала государству, а впоследствии оказалась в программах стимулирования менеджеров. Он считает, что государству следовало внимательнее контролировать судьбу этих активов и налоговый режим, применяемый к ним.

Депутат связал ситуацию с последствиями банковской аферы, заявив, что государство продолжает ежегодно нести значительные расходы по обязательствам, возникшим после банковского кризиса, одновременно предоставляя налоговые льготы отдельным получателям акций.

Поправку об отмене льготы планируется рассмотреть в рамках обсуждения налоговой политики до голосования во втором чтении.

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Источник
bani.md logobani
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