Кику потребовал проверить налоговые льготы для менеджеров крупных компаний.

Депутат Ион Кику заявил, что изменения в налоговом законодательстве, касающиеся программ стимулирования сотрудников акциями, могут создавать неоправданные льготы для менеджеров крупных компаний.

Об этом он рассказал в эфире программы Gonța Media, передает bani.md

По словам Кику, участники программ типа stock option могут получать акции без уплаты части налогов и взносов, которые в обычных условиях поступали бы в государственный бюджет. Депутат считает, что механизм прежде всего выгоден руководителям и крупным корпорациям, тогда как другие налогоплательщики аналогичных преимуществ не имеют.

Кику отметил, что соответствующие положения содержатся и в проекте налоговой политики на 2027 год, который уже принят в первом чтении. Он заявил, что намерен предложить поправку об отмене этой льготы.

«Завтра направим проект в комиссию, чтобы убрали эту нелепость», — заявил депутат.

Кроме того, Кику сообщил, что его политформирование обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить, каким образом продвигались изменения, связанные с программами стимулирования акциями.

По мнению депутата, необходимо изучить хронологию принятия решений и выяснить, не были ли отдельные законодательные изменения разработаны в интересах конкретных лиц или групп.

Кику также упомянул акции maib, часть которых, по его словам, ранее принадлежала государству, а впоследствии оказалась в программах стимулирования менеджеров. Он считает, что государству следовало внимательнее контролировать судьбу этих активов и налоговый режим, применяемый к ним.

Депутат связал ситуацию с последствиями банковской аферы, заявив, что государство продолжает ежегодно нести значительные расходы по обязательствам, возникшим после банковского кризиса, одновременно предоставляя налоговые льготы отдельным получателям акций.

Поправку об отмене льготы планируется рассмотреть в рамках обсуждения налоговой политики до голосования во втором чтении.