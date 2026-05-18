Более 100 тысяч румын поддержали призыв о законе о гражданских партнерствах.

Петиция о создании в Румынии института гражданских партнерств собрала более 100 тысяч подписей. Речь идет о том, чтобы таким образом могли юридически зафиксировать свои отношения гетеросексуальные партнеры, которые по определенным причинам не хотят жениться, или же однополые пары, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Инициативу поддержали 93 общественные организаторы. Инициаторы кампании отмечают, что этот шаг обеспечит юридическое признание сотням тысяч неженатых пар в Румынии, предоставив им защиту в таких вопросах как урегулирование имущественных вопросов и признание общих имущественных прав, право на наследование, принятие медицинских решений в отношении партнера и другого, что очерчено правами и обязанностями в рамках брака.

В этом контексте апеллируют к серии решений КС Румынии, Суда ЕС и ЕСПЧ, которые указывают на то, что Румыния должна предоставить такую возможность своим гражданам, чьи отношения не охватываются классическим браком.

Инициаторы кампании настаивают, что в настоящее время в парламенте умышленно блокируют законопроекты о гражданских партнерствах.