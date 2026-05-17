Безопасность границ Молдовы укрепляют с помощью новых мобильных систем наблюдения
Генеральный инспекторат пограничной полиции получил новую партию мобильных систем наблюдения в рамках проекта «SCOP II – Укрепление оперативных возможностей по обеспечению безопасности границ».
Власти отмечают, что новое оборудование призвано укрепить оперативные возможности пограничной полиции и будет способствовать повышению эффективности процессов мониторинга, наблюдения и реагирования в зонах ответственности, передает radiochisinau.md
В рамках мероприятий сотрудники пограничной полиции прошли теоретическую и практическую подготовку по использованию и эксплуатации мобильных систем наблюдения, чтобы обеспечить эффективное применение новых технологий.
В этом контексте пограничная полиция выражает признательность за постоянную поддержку, оказываемую внешними партнерами в процессе институциональной модернизации и укрепления оперативных возможностей, усилия, которые непосредственно способствуют повышению безопасности граждан и защите государственной границы.