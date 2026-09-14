Белоус: Правительство не планирует лишать НПО освобождения от подоходного налога.

Правительство не планирует лишать неправительственные организации освобождения от подоходного налога в рамках налоговой политики на 2027 год. Об этом заявила министр финансов Виктория Белоус.

Вопрос возник на фоне предложения отменить налоговые льготы для ссудо-сберегательных ассоциаций, профсоюзов, объединений работодателей и частных учебных заведений. У министра спросили, окончательный ли это список и почему в него не включили НПО, пишет rupor.md

«Мы не предлагаем облагать НПО налогом. Однако хочу отметить, что организация освобождается от него не автоматически. Для этого необходимо соблюдать установленные критерии», — ответила Белоус.

Организация не должна распределять свое имущество в личных интересах или в интересах учредителей, а средства необходимо использовать в соответствии с целями, ради которых она была создана.

«Еще раз повторю, освобождение распространяется не на любое НПО, а только на соответствующее критериям. Впрочем, до сих пор мы не наблюдали у НПО существенной прибыли», — добавила министр.