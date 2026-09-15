Плугару: Доноры призвали Молдову самостоятельно оплачивать компенсации.

Компенсации за счета в холодный сезон планируется в основном покрывать из государственного бюджета, поскольку финансовую поддержку со стороны внешних доноров получить становится все сложнее.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что внешние партнеры считают, что Молдова уже должна самостоятельно финансировать программу компенсаций, сообщает realitatea.md

«Послание заключается в том, что вам уже следует самостоятельно оплачивать это из государственного бюджета. Мы помогли вам в начале периода, пришло время финансировать это из бюджета», — заявила Наталья Плугару.

Министр уточнила, что власти продолжают переговоры с правительствами нескольких стран, однако пока нет подтверждений о новых финансовых взносах со стороны доноров.

В этих условиях правительство анализирует, как сохранить количество получателей компенсаций в новом холодном сезоне. По словам Натальи Плугару, после обсуждений с премьер-министром Василе Тофаном было рассмотрено несколько сценариев, в том числе последствия возможного сокращения числа домохозяйств, имеющих право на компенсации.

«Думаю, мы придем к компромиссу, консенсусу, при котором это сокращение не будет ощутимым, и как минимум нам удастся сохранить то же количество домохозяйств. Или, если оно и уменьшится, то не очень сильно», — сказала министр.

При этом программа компенсаций является существенной статьей расходов государственного бюджета. В прошлом году за пять месяцев холодного сезона государство потратило 2,4 млрд леев — эти средства были полностью выплачены из государственного бюджета.

В этом году на данный момент на программу компенсаций утверждено 550 млн леев. Министр заявила, что власти стремятся в первую очередь направить помощь домохозяйствам, которые больше всего в ней нуждаются.