Аудит выявил миллионы леев необоснованных расходов и нарушения в Минсельхозе

Один из наиболее щекотливых выводов касается выплаты компенсации в размере около 200 тысяч леев бывшему руководителю Объединенного подразделения по реализации и мониторингу проектов в области сельского хозяйства. По данным Счетной палаты, лицо оказывало услуги по гражданскому договору и не имело трудовых отношений с министерством, но получило компенсацию, эквивалентную трем средним месячным окладам. Более того, Всемирный банк впоследствии признал эти расходы необоснованными, сообщает rupor.md

Аудит показывает, что ряд директоров подчиненных учреждений получили премии за результаты работы без одобрения министерства, что привело к необоснованным расходам на сумму более 300 тысяч леев. В других случаях премии были рассчитаны неверно: некоторые сотрудники получили премии без подписанных оценочных листов, другие получили премии в размере, превышающем допустимый внутренним регламентом, а некоторые выплаты были произведены даже лицам с «удовлетворительной» оценкой. Только за февраль 2025 года аудиторы выявили ошибки в расчете заработной платы на сумму около 150 тысяч леев.

Счетная палата также установила, что два подчиненных министерству учреждения присудили разовые премии без предварительного одобрения минсельхоза, что, по мнению аудиторов, свидетельствует об отсутствии четких правил и единого контроля в министерской системе.

Серьезные проблемы были выявлены и в управлении государственным имуществом. Права на 119 зданий не зарегистрированы, три здания не оценены и не включены в бухгалтерскую отчетность, а 52 земельных участка до сих пор не переданы в Агентство государственного имущества, хотя процедура должна была быть завершена несколько лет назад. Аудиторы утверждают, что данные из Реестра недвижимости не соответствуют реальной ситуации на местах.

В документах министерства также числится акведук стоимостью 7,1 миллиона леев без подтверждающих документов. Строительство, начатое в 2017 году, до сих пор не завершено. Инвентаризация, проведенная в 2025 году, показала, что водонапорная башня повреждена и покрыта ржавчиной.

Еще одна важная глава касается управления оборотными средствами, полученными от внешних проектов по поставке сельскохозяйственной техники и удобрений. Министерство сообщило о доходах в размере почти 270 миллионов леев и расходах более 240 миллионов леев, однако Счетная палата отмечает отсутствие четких правил учета этих операций, что ограничивает возможность полного подтверждения представленных балансов.

В отчете также указано, что министерство и подведомственные ему учреждения управляют 52 ИТ-системами и программным обеспечением общей стоимостью более 50 миллионов леев. Из них семь систем, оцениваемые в 28,3 миллиона леев, не функционируют, а еще три, стоимостью 7,7 миллиона леев, вообще не используются, хотя и продолжают числиться в бухгалтерской отчетности.

Счетная палата также выявила задержки в реализации внешних проектов, искусственное распределение закупок и неиспользованные отпуска, накопленные сотрудниками, что может привести к дополнительным расходам в размере не менее 2,3 миллиона леев в ближайшие годы.

В заключение аудиторы утверждают, что система внутреннего контроля министерства сельского хозяйства функционирует лишь частично, и рекомендуют срочно усилить механизмы бухгалтерского учета, управления активами и контроля за государственными расходами.