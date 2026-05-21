21 Мая 2026, 18:25
Аудит: Около 400 детей учатся и размещаются в зданиях, не введённых в эксплуатацию

Около 400 детей в столице учатся и занимаются в зданиях, которые не были введены в эксплуатацию, согласно отчёту Счётной палаты.

Документ показывает, что Министерство образования и исследований не решило давнюю проблему, а здания лицея «Аристотель» и центра Artico стоимостью более 184 миллионов леев, используются без законной сдачи в эксплуатацию, сообщает ipn.md

Аудиторы выявили, что только в случае Республиканского Теоретического лицея «Аристотель», где стоимость имущества достигает 77,7 миллиона леев, около 300 учеников учатся в зданиях без официального разрешения на эксплуатацию, а ещё примерно 150 учащихся из районов проживают там. Также отмечается, что бывший подрядчик учреждения находится в процессе банкротства, а управляющий по делам о несостоятельности требует через суд более 57 миллионов леев от Академии наук и МОИ, бывшего и нынешнего учредителя лицея. С аналогичной проблемой сталкивается и Республиканский центр для детей и молодёжи Artico, где стоимость зданий, используемых без окончательной приёмки, оценивается в 106,4 миллиона леев.

Председатель Счётной палаты Татьяна Шевчук охарактеризовала ситуацию как крайне серьёзную с точки зрения управления рисками. По её словам, ежедневное использование инфраструктуры, не введённой в эксплуатацию на законных основаниях, может повлечь юридические и безопасностные последствия в случае возникновения технических инцидентов.

Представители МОИ заявили, что созданы рабочие группы совместно с Министерством инфраструктуры и регионального развития для поиска законных решений. В случае с Artico были инициированы технические экспертизы зданий, и после их завершения власти должны принять решение о порядке официальной приёмки и ввода объектов в эксплуатацию. Что касается лицея «Аристотель», министерство утверждает, что процесс заблокирован из-за судебного разбирательства.

Аудит СПРМ также выявил другие проблемы в управлении государственными активами и средствами в сфере образования. Было установлено, что МОИ не вёл бухгалтерский учет государственных активов в соответствии с требованиями законодательства, особенно активов, переданных в подчиненные учреждения. По этой причине аудиторы заявляют, что не смогли подтвердить правильность суммы более 8,7 млрд леев, отражённой в финансовых отчётах министерства. В то же время были выявлены завышенные цены на землю почти на 100 миллионов леев и не отражённые в отчётности работы по реконструкции на сумму более 41 миллиона леев.

В отчёте также указывается, что министерство не обеспечило единую и прозрачную систему начисления премий и наград в некоторых подчинённых учреждениях. В центре Artico на премии за результаты работы было потрачено более 945 тысяч леев, из которых 842 тысячи — на 25 сотрудников и около 103 тысяч леев — на 106 сотрудников. Аудиторы также обратили внимание на запущенное состояние некоторых спортивных комплексов и центров отдыха, находящихся в ведении учреждений, подчиненных МОИ.

Счётная палата вынесла заключение с оговорками по консолидированной финансовой отчётности МОИ за прошлый год и потребовала от министерства ускорить инвентаризацию активов, приёмку строительных работ и внедрение мер внутреннего контроля. При этом министерство отметило, что в ходе аудиторской проверки были исправлены бухгалтерские ошибки на общую сумму более 215 миллионов леев.

Источник
ipn
