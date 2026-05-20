Аудит Минздрава выявил зарплаты уехавшим за границу и миллионы без результата

Тем не менее, аудиторы выдали положительное заключение по консолидированной финансовой отчетности учреждения, сообщает bani.md

Одним из наиболее серьезных выводов аудита стала ситуация с услугами вспомогательной репродукции человека. Счетная палата установила, что финансирование этой сферы на сумму 14,4 млн леев было ошибочно отражено в категории услуг министерства. Кроме того, программа финансировалась при отсутствии действующей национальной программы, поскольку предыдущая утратила силу еще в 2022 году.

В отчете также указаны другие нарушения. В частности, одно медицинское учреждение предоставляло услуги без лицензии. Кроме того, были оплачены медицинские услуги, отсутствующие в Каталоге единых тарифов, на сумму 6,9 млн леев. По другим услугам применялись тарифы, превышающие допустимые пределы, что привело к неправомерным выплатам примерно на 1,58 млн леев.

Аудиторы также выявили необоснованные выплаты заработной платы 48 сотрудникам, которые в табелях учета рабочего времени числились находящимися на работе, хотя фактически находились за пределами страны. Общая сумма таких выплат превысила 200 тысяч леев.

Отчет указывает и на инвестиции, не дающие результата. Корпус фтизиопульмонологической больницы в Ворниченах, в который было вложено 81,2 млн леев, до сих пор не функционирует.

Кроме того, оборудование Центра судебной медицины стоимостью 6,5 млн леев, закупленное еще в 2013 году, продолжает храниться на складе, поскольку фигурирует в уголовном деле.

Счетная палата также установила, что Министерство здравоохранения не взыскало около 19,9 млн леев с отчисленных студентов или специалистов, не выполнивших обязательства по работе после окончания обучения.

Более того, в период с 2020 по 2025 год еще 38 врачей покинули учреждения, в которых обязаны были работать, при этом министерство не инициировало процедуры возврата расходов на их обучение, оцениваемых как минимум в 4,5 млн леев.