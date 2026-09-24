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noi.md logonoi
24 Сентября 2026, 21:51
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Археологи начали исследовательские работы в Сынжерей

Команда Национального агентства археологии приступила к изысканиям с целью оценки состояния фундаментной структуры семейного склепа Калмуцких, расположенного во дворе церкви Святого великомученика Георгия в Сынжерей.

Археологи начали исследовательские работы в Сынжерей.
Археологи начали исследовательские работы в Сынжерей.

Этот объект внесен в Реестр памятников Республики Молдова, охраняемых государством, передает noi.md

Археологические исследования представляют собой важнейший этап перед реставрацией исторических памятников, способствуя пониманию их структуры, этапов строительства и эволюции.

Эти изыскания являются частью процесса предварительной документации перед реставрацией, начатого при участии мэрии Сынжерей и Сынжерейского местного совета. 

«Правильная реставрация начинается с исследований, документирования и понимания памятника», — уточняют в Агентстве, которое также поделилось видеоматериалом, опубликованным директором Сынжерейского музея истории и этнографии Раду Марандюком.

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Источник
noi.md logonoi
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