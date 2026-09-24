Археологи начали исследовательские работы в Сынжерей.

Команда Национального агентства археологии приступила к изысканиям с целью оценки состояния фундаментной структуры семейного склепа Калмуцких, расположенного во дворе церкви Святого великомученика Георгия в Сынжерей.

Этот объект внесен в Реестр памятников Республики Молдова, охраняемых государством, передает noi.md

Археологические исследования представляют собой важнейший этап перед реставрацией исторических памятников, способствуя пониманию их структуры, этапов строительства и эволюции.

Эти изыскания являются частью процесса предварительной документации перед реставрацией, начатого при участии мэрии Сынжерей и Сынжерейского местного совета.

«Правильная реставрация начинается с исследований, документирования и понимания памятника», — уточняют в Агентстве, которое также поделилось видеоматериалом, опубликованным директором Сынжерейского музея истории и этнографии Раду Марандюком.